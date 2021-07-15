电影导演冯小刚多年以来一直在拍电影，其实在进入电影圈做导演之前冯小刚也是拍过电视剧的。时隔多年之后冯小刚再次拍摄电视剧自然是备受关注。冯小刚的这部新剧《北辙南辕》于近期上线，本以为这会是一部口碑爆棚的好剧，没想到播出几集之后网路评论中便是槽点连连。那么这部剧究竟有哪些槽点呢？

槽点1：主题与宣传严重不符

《北辙南辕》这部剧在宣传时，打着五位女性成长励志的口号。但是从开播到现在，几个女主角任何励志、奋斗的剧情都没有，反而是啃老、被小三、离婚等狗血戏码一出接一出的上演。好好的都市女性励志剧变成了狗血连续剧。

槽点2：剧情浮夸不接地气

不知道是不是冯小刚导演很久没有下基层的原因，导出这部《北辙南辕》剧情浮夸不说，非常不接地气。剧中的几位女主角都过着上流生活的奢华生活，炒炒股票、写写文章就能大把大把地赚钱。这是北漂一族的生活吗？完全不接地气呀。

槽点3：贫嘴式表演风格过时

在南辕北辙这部剧中，有很多演员在表演时不断地采用贫嘴式表演，大段大段的说着台词，有点耍贫嘴的意思。这的确是很具有冯小刚的导演风格。但说实话这种表演方式真的有些过时了，不少年轻的观众根本不喜欢。

槽点4：剧中人设有问题

《北辙南辕》剧中的人设大都是北京人，但是五位女主角之中只有一位是北京人，非要让不是北京人的其他几位演员说北京话，怎么听都让人觉得别扭。

槽点5：电影风格的延续有些突兀

冯小刚拍拍了几十年的电影，所以在拍电视剧时他也将电影风格植入其中。不得不说这部《北辙南辕》因为电影拍摄手法的加入而让画面变得唯美、精致。但这也更加突出了剧情的浮夸，毕竟这是一部现实题材的剧集。高大上的拍摄手法让剧情更加不接地气。就如网友们所说的那样：女人们都过上了电视剧中那样的生活，也就不用励志加奋斗了。

槽点6：广告植入太过硬性

像这样一部现代剧，自然是少不了广告植入的。看过几集之后观众们便在剧中看到了很多的植入广告。或许是这部剧的广告植入方法不够巧妙，或者是植入的太过频繁，导致网友们都在吐槽植入广告太多，太硬。