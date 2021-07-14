加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：185,578,833
  • 关注人气：209,325
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

盘点娱乐圈眼睛最漂亮的八大女星，看看都有谁？

(2021-07-14 14:50:11)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

在娱乐圈有很多高颜值的女明星，她们的五官非常精致，尤其是眼睛很漂亮，这为她们的颜值加分。可以说她们的五官当中眼睛是最漂亮的。那么娱乐圈有哪些女明星眼睛最漂亮呢？一起来盘点一下吧。

盘点娱乐圈眼睛最漂亮的八大女星，看看都有谁？

1、杨幂

杨幂是圈内的高颜值女明星之一，而杨幂的眼睛为她的颜值加分不少，她的眼睛被称为桃花眼，非常的迷人，非常的好看。都说杨幂从出道到如今脸型变了许多，但是眼睛却一直很美，没什么变化。

盘点娱乐圈眼睛最漂亮的八大女星，看看都有谁？

2、袁泉

袁泉并不是特别美艳的大美女，但是那双眼睛却格外的迷人，眼中含情是她演戏时最大的优势。当年在电影大上海中她眼含热泪的一个回眸可是惊艳了很多人。因为那双眼睛中充满着故事。

盘点娱乐圈眼睛最漂亮的八大女星，看看都有谁？

3、周迅

大家都说周迅是一位很有灵气的女演员，而她的灵气自然是离不开她那双眼睛。年轻时期的周迅眼睛里满是灵动，闪闪惹人爱。随着年龄的增长，周迅的眼睛中虽然少了几分灵动却多了几分岁月的沉淀，还是很迷人。

盘点娱乐圈眼睛最漂亮的八大女星，看看都有谁？

4、毛晓彤

毛晓彤的眼睛好看是公认的，很多人都认为毛晓彤的面对公众时是带着美瞳的，但其实毛晓彤很少带美瞳，因为人家的眼睛看起来就像是自带美瞳一样。小巧的脸蛋配上自带美瞳的大眼睛，真的很美。

盘点娱乐圈眼睛最漂亮的八大女星，看看都有谁？

5、迪丽热巴

迪丽热巴是新疆美女，高鼻梁、大眼睛是标配。迪丽热巴的眼睛很大，眼窝深邃，一种混血美感油然而生。笑起来时笑眼盈盈，可爱又漂亮，这样的女孩有谁会不喜欢呢？

盘点娱乐圈眼睛最漂亮的八大女星，看看都有谁？

6、赵薇

当年赵薇出演电视剧《还珠格格》时，大家就被这个大眼睛美女给迷住了。赵薇的眼睛的确是很大，而且非常的灵动，将当初那个古灵精怪的小燕子演的惟妙惟肖，她也因为一双漂亮的眼睛成为无数人心目中的童年女神。

盘点娱乐圈眼睛最漂亮的八大女星，看看都有谁？

7、谭松韵

谭松韵一直是看上去很少女的明星，很大一部分功劳是因为她的眼睛。谭松韵的眼睛又大又圆，笑起来眼睛里面全是星星，看着就讨人喜欢，再搭配上婴儿肥的脸蛋，所以看着很少女很减龄。

盘点娱乐圈眼睛最漂亮的八大女星，看看都有谁？

8、秦岚

秦岚当年是因为出演琼瑶剧而出名，当年琼瑶就是看着了秦岚水汪汪的大眼睛，哭起来特别的惹人怜爱。秦岚的眼睛哭起来仿佛会说话一般，又美又灵动，让她成为诸多成名的琼瑶女郎之一。

我的更多文章：
小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？
油罐车（运油车）如何赚钱？油罐车的赚钱方式及操作步骤
油罐车（运油车）如何赚钱？油罐车的赚钱方式及操作步骤
油罐车多少钱一辆？2020年油罐车价格大全
油罐车多少钱一辆？2020年油罐车价格大全
二手油罐车要多少钱？2020年最便宜的二手油罐车
二手油罐车要多少钱？2020年最便宜的二手油罐车
二手油罐车多少钱一辆？二手油罐车价格大全
二手油罐车多少钱一辆？二手油罐车价格大全
如何选购油罐车？购买油罐车要注意那些事项？
如何选购油罐车？购买油罐车要注意那些事项？
湖北楚胜油罐车好不好？楚胜油罐车多少钱？楚胜油罐车价格
湖北楚胜油罐车好不好？楚胜油罐车多少钱？楚胜油罐车价格

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点《叛逆者》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有