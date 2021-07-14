要说最近最热门的电视剧，当然是《叛逆者》了。从开播到现在就一直受到了观众的喜爱，剧情紧凑又刺激，而且到处都有悬念，而《叛逆者》也在迎来了大结局。在开播的时候，这部剧就因为汇集了多位老戏骨而倍受关注，而开播后也让人觉得惊喜。今天就来盘点一下里面演技获赞的八大演员。

1、朱一龙

朱一龙从《镇魂》之后，事业就开始大红大火，而他这一次在《叛逆者》里面饰演的是林楠笙。从特务到共产党员，他饰演的角色可以说是相当鲜明 ，也有观众说他还原了林楠笙的本色，也因为这个角色吸引了一大波粉丝。

2、童瑶

童瑶之前因为在《三十而立》里面饰演的顾佳而让人留下了深刻的印象，还因为这部剧而获得了白玉兰奖的最佳女主角。这次她饰演的朱怡贞也同样如此，这个拥有13年跨度的角色对她来说也是一个挑战。

3、王阳

王阳在《叛逆者》中饰演的是陈默群，是一位反派。作为78年出生的男演员，也有观众说他一点也看不出年龄。其实王阳出道以来大多演的是反派配角，在这部剧里面饰演的角色也属于痞帅的类型，和他本人的气质也很符合。

4、王志文

王志文可是一名老戏骨了，他在剧中饰演的是顾慎言，在剧里，他和王阳的对手戏也受到观众的好评，细节之处都拿捏得十分好，让很多观众看了也不得不感叹一句：这才是演技派啊！

5、袁文康

袁文康在剧里面饰演的是孟安南，是林楠笙的情敌，刚出场的时候戏份不多，之后在剧中虽然是反派配角，但是在剧里的表现也是相当出色。大结局里面，他终于领了盒饭，让很多观众松了一口气。

6、朱珠

朱珠也算得上一位老戏骨了，她在剧里面饰演的是蓝心洁，情商高而且阅历丰富。不得不说朱珠的脸蛋和身材可真的太绝了，虽然是女配角，但是她的风情可一点也不输给女主角朱怡贞。

7、李强

李强在剧里面饰演的是纪中原，他也是观众眼中的老熟人了，是经典的“剧抛脸”男演员，之前还在《庆余年》里面饰演过言若海，而这次他在《叛逆者》中的表现也让人惊喜，在剧里饰演的角色反差很大，让观众对他的演技十分认可。

8、焦刚

焦刚在里面饰演的是王志，虽然王志的人设并不讨喜，但是不得不说焦刚的演技却很在线。把叛徒王志眼神中的怯懦、恐惧以及贪婪展示得淋漓尽致。