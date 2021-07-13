7月12日晚，46岁的金巧巧在横店大排档吃饭，还特意开起了直播。可以看到她一开始还有些明星包袱，特意选了一家人少的排档，然而等到排档的人越坐越多的时候还没有人认出她是金巧巧，于是金巧巧和助理全程不被打扰地吃完了饭，吃完饭后两人还和路人一样到处逛逛。

这样的直播也让网友觉得唏嘘，觉得金巧巧现在都不火了。而金巧巧为了能够让自己有点关注度，又是参加浪姐2，又是直播带货，然而效果都不怎么好。

说起金巧巧，她其实出身还是不错的，父母都是大学教师，而且她还是独生女，从小就很受宠爱，之后更是凭借《透过开满鲜花的月亮》MV女主角而进入演艺圈，之后更是出演了《罪恶》、《雨天有故事》，还饰演过《西游记》里面的孔雀公主，更是凭借这一角色获得很多人的喜爱。除此之外，她还饰演过《陆贞传奇》里面的女官杜司仪，《香山奇缘》里的反派吴贵妃，可以说她的演技是相当不错的。

而她结婚后就很少出现在荧屏上了，她的老公是博纳影业集团的总裁于冬，而于冬的家底可以说是十分丰厚，金巧巧也算得上是嫁入豪门了，不过她能嫁入豪门也是很不容易的。金巧巧的初恋是吴启华，然而后来两人分手了。2013年的时候，就有网友曝光金巧巧怀孕的照片，而她当时还是求婚状态，这件事也引发了网友的猜测。随后她自己晒出怀孕的照片，并称孩子的父亲就是于冬，这可是让娱乐圈炸翻了，毕竟于冬刚刚离婚不久，并且当时于冬的暧昧对象还是袁立，没想到却让金巧巧成功上位了。

而金巧巧在2012年的12月还上过《天天向上》这个节目，并以大龄剩女这个身份和钱枫玩征婚。然而金巧巧在2013年的8月份就生下自己的大女儿，因此她上节目时可以说是已经和于冬在交往了，并且还可能当时就已经怀孕了，看来玩征婚也是金巧巧为了让自己能上位而走的一步棋。

结婚后，金巧巧就回归了家庭，过上了相夫教子的生活，还对老公的绯闻表示否认，就算于冬的花边新闻多到数不清，她还是极力维护自己的老公。想必也是因为她如此“大度”，才在“于太太”这个位置上做了那么久吧！

如今46岁的金巧巧，拥有一女一儿，又稳居豪门太太这个位置，想必也是不愁生计的，而她为了能翻红也是频频出现在大众视线，但是效果却很一般。不得不说娱乐圈对女星还是不太友好的，年龄始终成为阻碍女星发展的一大绊脚石。