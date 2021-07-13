近日，郭堂刚上热搜了。郭堂刚是谁？他就是电影《失孤》中刘德华演的男主角雷泽宽的原型。《失孤》是根据真实故事改编拍摄而成的。片中雷泽宽寻子15年却未能如愿找到儿子。而戏外郭堂刚找到自己的儿子了。

郭堂刚的儿子是在1997年丢的，当时他的儿子才两岁半，之后郭堂刚开始了漫漫的寻子路。20多年来，他骑着摩托车，四处寻找孩子，骑行40多万公里，报废了10辆摩托车。郭堂刚苦苦追寻但一直没找到孩子，期间他倒是帮助了不少家庭找到了孩子。

苍天有眼，郭堂刚的儿子终于找到了。7月12日上午，有关部门证实帮郭堂刚找到失踪24年的儿子了，两人DNA比对成功。让人唏嘘的是郭堂刚曾到儿子所在的县找过儿子。郭堂刚的儿子郭振现在是一名教师。

目前，犯罪嫌人呼某（男，现年56岁，河南人）与友唐某（女，现年45岁，山东人）已经被抓获归案。经查，1997年，呼某、唐某两人相识并恋爱，9月一起在山东旅游期间为图财预谋拐卖一男孩。9月21日，两人窜至山东聊城，呼某在汽车站附近等候，唐某外出寻找作案目标，将在家门口独自玩耍的郭新振抱走，随后与呼某一起乘长途车返回河南，由呼某将郭新振贩卖。

7月13日上午10时，公安部召开“我为群众办实事”系列新闻发布会，记者在现场采访了解到，发布会现场，一张主题为“团圆”的海报中，是郭刚堂和郭振相认的场景。照片中，一家三口相拥，母亲已哭成泪人。

《失孤》原型24年后找到被拐儿子了，《失孤》导演彭三源发朋友圈祝福郭堂刚，她在受访时表示已经把郭堂刚找到儿子的消息告诉了刘德华，刘德华知道后也很激动，他回复了开心和祈祷的手势。

彭三源表示近几年她一直都有在关注郭堂刚寻子这件事的后续进展，她还曾发微博帮郭堂刚寻子。如今郭堂刚圆梦了，彭三源表示整个剧组都很高兴，祝福郭堂刚父子。彭三源还给郭振写了一段话。

当年刘德华是零片酬出演《失孤》的，他演的父亲也感动了很多观众。电影中刘德华没找到儿子，如今郭堂刚找到儿子了，一些网友觉得电影可以拍续集了。不过不管有没有续集，《失孤》上映6年，郭堂刚寻子成功，戏外这已经是圆满的结局了。