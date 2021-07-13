开年至今，我们已经送别了多位老戏骨，吴孟达、廖启智、杨在葆、任广智等老戏骨的离世都让人感到惋惜和不舍。有的老戏骨的离世，甚至意味着一个时代的远去。近日，娱乐圈再传噩耗，又一位老戏骨去世了，他就是高振鹏。

据台媒报道，资深绿叶演员高振鹏在7月5日离世，享年91岁。高振鹏是在睡梦中安然辞世的。考虑到疫情的关系，高振鹏的家人只是举办了简单的家祭。得知高振鹏离世的消息后，很多人都表示感到惋惜和不舍。

高振鹏是一位老戏骨，他演戏超过半个世纪了，但是虽然演过上百部影视剧，却他却从未演过男主角。2018年的时候，金钟奖曾将特别贡献奖颁发给高振鹏。一辈子没演过男主角，高振鹏却不介怀，他说好戏是不能没有绿叶来衬托的。

高振鹏演过《达摩祖师》、《星星知我心》、《战国风云》等影视剧。高振鹏热爱演戏，他演戏从不带剧本，但他的记忆力很好，把台词记得很牢。高振鹏90岁高龄仍坚持拍戏，《天桥上的魔术师》是他演的最后一部影视剧。

看高振鹏生前的近照，他看上去真的很慈祥。高振鹏生前给人的感觉是谦逊有礼，虽然当了一辈子的绿叶演员，但他其实是一位多才多艺的三栖艺人。高振鹏有一对儿女，他们都很孝顺，高振鹏的晚年生活过得还算不错的。

高振鹏的离世可以说是意味着一个时代的远去了，这位戏龄超50年的老戏骨曾和内地的家人分隔半生。高振鹏安详离世，希望这位老艺术家一路走好！感谢如他这样的老戏骨对演艺事业的贡献。