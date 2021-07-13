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郑爽税务最新进展将公布，结果或对她不利，还有机会复出吗？

(2021-07-13 09:17:22)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

不久前，孩子的抚养权官司已经宣判了，但张恒似乎还没有放过郑爽的意思。上个月底张恒还放料锤郑爽呢，曝她疑似拖欠弟弟的工资，还让弟媳堕胎。从张恒爆料他和郑爽代孕生子开始，郑爽的人设一步步坍塌。

郑爽税务最新进展将公布，结果或对她不利，还有机会复出吗？

郑爽曾被吐槽是恋爱脑女星，最终她和因为和圈外人张恒的这段恋情而付出惨痛代价。今年4月份的时候，张恒曾举报郑爽及其父母偷税漏税。张恒曝郑爽为偷税漏税做阴阳合同，郑爽日薪208万的事也曾引发热议。

郑爽税务最新进展将公布，结果或对她不利，还有机会复出吗？

郑爽疑似偷税漏税的问题也引起有关部门的重视，多家权威媒体曾针对郑爽日薪208万的事情发声，并评论说谁偷逃税，谁就得凉凉。相关部门已经调查3个多月了，郑爽的税务问题可能会在最近公布结果。

郑爽税务最新进展将公布，结果或对她不利，还有机会复出吗？

近日，郑爽的一位大粉在郑爽的超话中称有关部门会详细公布税务调查的结果，希望大家理智看待，相信结果的公正性。细品这些话，很多网友觉得该粉丝的这番话是对郑爽的粉丝所的，希望他们保持理智。

郑爽税务最新进展将公布，结果或对她不利，还有机会复出吗？

还有网友觉得这位大粉疑似是在提前给郑爽的粉丝打预防针，安抚他们的情绪，而此举似乎也透露了调查结果可能对郑爽不利。这边是税务问题被调查，那边则是被投资方告上法庭，从被张恒曝光有两个孩子开始，郑爽可以说是陷入了前所未有的困境。

郑爽税务最新进展将公布，结果或对她不利，还有机会复出吗？

一些粉丝依然没有放弃郑爽，表示期待看到她归来。网上还曾有报道称郑爽疑似要到韩国出道。但是郑爽还有机会复出吗？女星范冰冰当年也是因为税务风波而跌落神坛，近两年虽然她也曾被曝多次试水复出，但是都没成功。税务调查的结果若是对郑爽不利，那郑爽的处境将更加艰难。

郑爽税务最新进展将公布，结果或对她不利，还有机会复出吗？

公众形象对于艺人来说还是很重要的，张恒的那些爆料让郑爽败了不少路人缘。大众对郑爽的口碑和接纳度也影响着郑爽的前路。郑爽还有机会复出吗？有的网友表示不乐观。不过这个问题时间会给出答案吧！

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