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网红“吨姐”被拘！自导自演“宝马占路虎车位被堵”事件引发众怒

(2021-07-12 16:49:26)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近段时间以来，有多位网红成为大众关注的焦点，孙一宁、都美竹等网红都在短时间内迅速提高了知名度。不过凡事都有两面性，一些网红被吐槽为了走红，为了挣钱，在做人做事方面可以说是失去了底线。

网红“吨姐”被拘！自导自演“宝马占路虎车位被堵”事件引发众怒

近日，又一位网红出事了，她就是拥有百万粉丝的“吨姐”。7月10日淄博市公安局经济开发区分局发布了情况通报，通报称崔某某为了博眼球在网络平台发布了“宝马占路虎车位被堵”的不实信息，该行为违反了相关法律规定，崔某某被处以行政拘留处罚。

网红“吨姐”被拘！自导自演“宝马占路虎车位被堵”事件引发众怒

被拘留的崔某某就是网红“吨姐”。39岁的吨姐要成为蹲姐了。事情就这样出现了反转，原来“宝马占路虎车位被堵”事件是吨姐自导自演的。吨姐在2021年3月份发文给大家讲了自家车位被占的事情，此事逐渐引发关注。

网红“吨姐”被拘！自导自演“宝马占路虎车位被堵”事件引发众怒

网红“吨姐”被拘！自导自演“宝马占路虎车位被堵”事件引发众怒

网红“吨姐”被拘！自导自演“宝马占路虎车位被堵”事件引发众怒

吨姐还曾发过很多关于车位被占这件事的视频，她还曾跟大家说自己如何回怼宝马车主。一些网友觉得吨姐是权益受到侵害的一方，又觉得她的一些做法很解气，于是很多网友成了她的粉丝。还曾有媒体试图采访吨姐，想了解她所说的车位被占的事情发生在哪个小区，但吨姐却表示不方便透露。如今真相大白，原来事情是她捏造出来的。

网红“吨姐”被拘！自导自演“宝马占路虎车位被堵”事件引发众怒

事已至此，吨姐发声道歉，承认自己发布了关于路虎堵宝马的不实视频，请大家原谅。为了博眼球竟然编造不实事情，还骗了大家这么久，很多网友吐槽说吨姐这样的网红为了红真的是什么都敢说呀！把做人做事的底线都丢了。

网红“吨姐”被拘！自导自演“宝马占路虎车位被堵”事件引发众怒

吨姐沦为阶下囚也给网红们敲了警钟，网络不是法外之地，不能为了红而肆意妄为，欺骗大众，消费大众的感情。从林生斌被嘲深情人设翻车，到殷世航炒作带货被封号，再到吨姐沦为阶下囚，翻车的网红不少，与此同时大众也要擦亮眼睛，不要轻信别人。

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