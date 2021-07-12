电影《无间道》有这样一句台词：出来混，迟早是要还的。细心的网友发现乌兰图雅在唱《套马杆》这首歌曲的时候，在唱到“汉子”这两个字时，似乎总是有意躲开，整首歌下来是一个汉子也没套到。乌兰图雅躲汉子的梗最近挺火的。

躲汉子梗火爆网络，但歌唱家乌兰图雅以后怕是难“躲汉子”了。乌兰图雅为什么不完整把《套马杆》唱下来呢？为什么要躲汉子？网上有她唱《套马杆》的现场版视频，从中或许可以找到答案。很多网友看了这个视频后，吐槽乌兰图雅破音明显，高音上不去。

《套马杆》不是乌兰图雅的成名曲吗？她怎么就要通过拉麦、和观众互动等形式来躲汉子呢？《套马杆》这首歌的曲调颇高，而乌兰图雅是女中音歌唱家，所以才会出现破音等现象。被扒躲汉子后，一些网友吐槽乌兰图雅翻车了，有网友甚至直嘲乌兰图雅唱功一般。

乌兰图雅通过唱《套马杆》走红，如今又被嘲因这首歌翻车，她到底冤不冤呢？原来最早唱《套马杆》的并不是乌兰图雅，而是乌兰托娅。这首曲子曾是新月公司专门为乌兰托娅打造的。只是后来乌兰托娅跟新月公司解约，而歌曲的版权归公司所有，再后来新月公司找了乌兰图雅来唱《套马杆》。

2014年的时候，乌兰图雅曾上央视春晚演唱《套马杆》。虽然乌兰图雅还唱过《站在草原望北京》、《点赞新时代》等歌曲，但相对来说，还是《套马杆》这首歌给她带去了更多的热度。在躲汉子梗被扒之前，乌兰图雅的事业可以说是顺风顺水。

而乌兰托娅在离开新月公司后，由于没有歌曲的版权，她无法公开演唱《套马杆》，落魄到只能参加小商演等活动。这次乌兰托娅因为《套马杆》这首歌再度受到关注。有报道用李逵和李鬼来形容乌兰托娅和乌兰图雅的关系。

新月公司和乌兰图雅吃了《套马杆》这首歌的不少红利，网上有报道称当年新月公司让乌兰图雅来顶替乌兰托娅跟两人的名字相近有一定关系，也的确是有一些人不清楚其实是两位不同的歌手演唱了《套马杆》。

乌兰托娅曾说她觉得乌兰图雅唱得没她好。乌兰图雅红了10年，如今37岁被扒为防破音，常年“躲汉子”。而乌兰图雅也因躲汉子技巧被嘲了。有网友觉得乌兰图雅唱了不适合自己音域的歌曲，吃了红利但终究是翻车了。37的乌兰图雅还未婚。你怎么看躲汉子梗呢？