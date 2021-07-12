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宋雨琦与《跑男》导演屡传绯闻，到底是真是假？

(2021-07-12 14:59:18)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

2021年已经过半了，上半年以来主动公开恋情的明星并不多，被曝疑似有新恋情的明星倒是不少。单身许多的胡歌甚至被曝疑似隐婚了。瓜是不少的，其中95后小花宋雨琦和《跑男》导演姚译添传绯闻的瓜得到了很多网友的关注。

宋雨琦与《跑男》导演屡传绯闻，到底是真是假？

宋雨琦是一位北京妹子，她还不满22岁呢。宋雨琦长相甜美，给人一种元气满满的感觉。宋雨琦2018年在韩国出道，今年她成了《跑男》的固定嘉宾。宋雨琦和女星杨颖在《跑男》中的关系曾引发热议。

宋雨琦与《跑男》导演屡传绯闻，到底是真是假？

看宋雨琦在《跑男》中的表现，感觉她在游戏中是比较放得开的。宋雨琦和杨颖曾被指在泥潭枕头大战这个游戏环节互撕，宋雨琦放“狠话”要把杨颖的睫毛打掉，最终杨颖被宋雨琦打得掉入泥潭。在一旁观战的李晨评论说女人何苦为难女人。

宋雨琦与《跑男》导演屡传绯闻，到底是真是假？

杨颖可是说是《跑男》的元老级嘉宾了，但是她却被传疑似会退出这档节目。网上还有关于宋雨琦取代杨颖，获蓝台力捧等方面的报道。一些网友觉得宋雨琦在《跑男》中的镜头很多，似乎是得到了照顾。

宋雨琦与《跑男》导演屡传绯闻，到底是真是假？

一些网友感叹宋雨琦虽然年轻，但资源却很好。是资本的力量吗？网上还有传言称宋雨琦和《跑男》的导演姚译添关系不一般。网上有传言称宋雨琦是姚译添挑选的女嘉宾，他和宋雨琦在社交平台有互动，男方似乎对女方颇为关心。

宋雨琦与《跑男》导演屡传绯闻，到底是真是假？

上个月宋雨琦还通过《跑男》宣传自己的新歌，其他嘉宾跟宋雨琦学唱歌跳舞。网上有传言称是姚译添专门为宋雨琦搭了这个舞台，其他嘉宾可没这个待遇。网上还有诸如姚译添看宋雨琦的眼神比较宠溺，即使女方拿瓢打他，他也没生气等爆料。

宋雨琦与《跑男》导演屡传绯闻，到底是真是假？

姚译添虽然才33岁，但他却是蓝台的新生代有位导演。姚译添的颜值颇高，一些网友觉得他可以出道，但是姚译添曾在受访时表示偶尔出镜、发声就好了，他似乎没有出道的想法。虽然和女嘉宾传出了绯闻，但姚译添并没有就绯闻恋情发声。宋雨琦和姚译添的瓜目前来讲是没有得到实锤的。

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