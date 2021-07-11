在娱乐圈中，有不少演员，他们演了一部经典的电视剧，或是塑造了一个令人印象深刻的角色后，就再也逃不开这部剧或是角色的标签，无法打破观众们的固有印象，只能不断地吃着曾经的老本，才得以在娱乐圈中占有一席之地。那么接下来，就让我们来盘点被吐槽“吃老本”的八大明星，看看都有谁？

1、吴倩

虽然自出道起，吴倩就一直被夸赞是“有灵气的女演员”，但多年过去，她身上的灵气早就被消磨得差不多了，表演太过模式化，无论应对什么样的角色，都像是在复制粘贴当年的“小赵默笙”，吃着当初的老本。

2、唐嫣

唐嫣也经常被吐槽是“吃老本”的明星代表，出道多年，在选角上一直钟爱于“傻白甜”人设，其实她并不是没有演技的人，但不愿突破，只愿停留在自己的舒适圈，久而久之就形成了如今“吃老本”的状况。

3、林允

“星女郎”林允凭借周星驰一部《美人鱼》闯入大家的视线，直接飞升为当红女星。但所谓“师傅领进门，修行在个人”，《美人鱼》之后，林允在演艺圈的修行显然没有跟上，随大流地拍起了烂片。

4、王子文

因为一部《欢乐颂》，王子文饰演的“曲筱绡”深入人心，她本人也靠着这一角色走红，被人们记到了现在，然而后续王子文再也没有什么拿得出手的新作品，如今年龄大了更习惯于综艺里打转，吃着“曲筱绡”的红利。

5、郭采洁

郭采洁在《小时代》里饰演的“顾里”，也算是能代表她本人的一个很经典的角色了，毕竟自从“顾里”之后，郭采洁虽然不断有新作品呈现，但却也再难塑造出一个这样被大众熟知的角色。

6、吴谨言

提到吴谨言，大家可能都会不约而同的想到《延禧攻略》，剧中她饰演的“魏璎珞”受到了很多网友的喜爱。然而，吴谨言在出演其他电视剧时总是被大家吐槽演技不好，哪里都有魏璎珞的影子，为此她还曾发小作文表示自己想要逃离魏璎珞的标签，可直到现在好像还是没摆脱这一困境。

7、言承旭

《流星花园》在当年可是当之无愧的大爆剧，就算过了十几年也依然能引起讨论度，然而在剧中饰演男主“道明寺”的演员言承旭风头早已不再，如今也只能打着曾经大热偶像剧男主的名号接戏，多年过去代表作也只有《流星花园》一部。

8、陈赫

当年，《爱情公寓》系列剧在圈中可谓是爆款热剧，陈赫也因剧中好男人“曾小贤”的形象而收获大批粉丝，以至于之后无论是的影视作品还是综艺节目中，常常披着曾小贤的外衣包装自己，进行营销炒作，凭借着《爱情公寓》的老本，在娱乐圈混的风生水起。



