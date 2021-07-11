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揭秘54岁侯勇的三次婚姻经历，每一段都是爱恨纠缠

(2021-07-11 10:23:52)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

还记得2017年热播的电视剧《人民的名义》吗？这部剧中一位位实力派演员的演技令人折服。电视剧一开场侯勇扮演的贪官赵德汉便火了一把，很短的一段剧情中他便将这个角色给演活了。观众们都夸赞侯勇的演技实在是好。

揭秘54岁侯勇的三次婚姻经历，每一段都是爱恨纠缠

侯勇的演技确实是不错，是圈内有名的老戏骨。但是说起他的感情史，可谓是十分丰富。前一段时间有人见到侯勇身边有一位年轻漂亮的女子陪同，而这个人便是侯勇的现任妻子，王瑞。是一名90后美女，而今年的侯勇已经五十多岁了。王瑞是侯勇的第三任妻子，也是侯勇的粉丝，而在与王瑞结婚之前，还有几个女人曾与侯勇有过感情纠葛。

揭秘54岁侯勇的三次婚姻经历，每一段都是爱恨纠缠

上个世纪80年代末，侯勇在江苏省戏剧学院学习，在这里他与一位漂亮的女同学相恋了，她就是侯勇的第一任妻子沈蓉。两人从校园情侣走向了社会。当时，毕业之后的侯勇只能在话剧团中打杂、跑龙套。但是沈蓉却很快在南京的话剧圈成名，而且还得到了拍摄电影的机会，她的事业发展的要比侯勇好得多。

揭秘54岁侯勇的三次婚姻经历，每一段都是爱恨纠缠

沈蓉并没有因为侯勇事业不顺而抛弃他，反而在侯勇一无所有的情况下嫁给了他。后来侯勇进军影视圈，接连拍摄了《冲出亚马逊》、《大染坊》等影视剧，在圈内越来越红，演技也备受推崇。正所谓人红是非多，很快圈内便有了侯勇与女演员潘雨辰传出恋情的消息，但当时不少人认为这不过是两人的绯闻而已。后来侯勇又与名为邢宇菲的女演员传出了绯闻。

揭秘54岁侯勇的三次婚姻经历，每一段都是爱恨纠缠

明明是已婚男士但是却频频与女演员传出绯闻，侯勇好男人的形象开始受到质疑。几年后邢宇菲对外宣布自己确实是曾经与侯勇谈过恋爱，而且强调自己不是第三者，而且已经与侯勇分手了。网友们才知道侯勇已经与沈蓉离婚了。

揭秘54岁侯勇的三次婚姻经历，每一段都是爱恨纠缠

在侯勇44岁那年，侯勇与曾经传过绯闻的女演员潘雨辰低调的结婚了，两人还有了一个女儿，但是这段婚姻并没能维持太久，侯勇的第二段婚姻便结束了。

揭秘54岁侯勇的三次婚姻经历，每一段都是爱恨纠缠

在这之后侯勇便与90后美女王瑞走到了一起，2017年两人举办了盛大的婚礼。婚后，侯勇偶尔会在网上晒自己与小娇妻的合照，已经五十多岁的侯勇拥有如此美丽年轻的小娇妻，真是羡煞了不少人。不不知道王瑞会不会是陪侯勇走到最后的那个人。


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