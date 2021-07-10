近这段时间不少人都被主旋律正剧给刷屏了。近些年来，主旋律正剧也越来越好看了，这当然离不开优秀演员的加盟。蒋介石这个角色经常出现在主旋律电视剧当中，扮演这个角色的演员极为重要，那么诸多扮演蒋介石演员当中，谁扮演的最像呢？

1、王劲松

电视剧《大决战》正在如火如荼的播出当中，王劲松老师扮演的蒋介石可以说是获得了一致的好评。在尽力保持形象接近的同时，王劲松用自己精湛的演技演绎出了蒋介石在不同时期的心里变化，非常有层次。

2、陈道明

陈道明曾经在电影《1942》以及电视剧《长征》中扮演过蒋介石。处在不同时期的蒋介石展现出来的变化是不一样的。陈道明先后两次的表演也展现了很大的不同。

3、张国立

张国立在电影《建国大业》中曾经扮演过蒋介石。他用精湛的演技将蒋介石塑造成了一位末路英雄，没有对角色进行黑化，反而将蒋介石面对失败展现出来的无奈与苍凉展现的非常到位。

4、霍建华

电影《建军大业》中的蒋介石这个角色是由霍建华来扮演的，他扮演的是年轻时期的蒋介石，非常有野心，也非常孤傲。但不知道是不是因为霍建华本人与蒋介石形象相差太大的原因，不少观众看过之后都觉得有些出戏。

5、赵恒多

赵恒多作为演员，本人与蒋介石的形象是非常像的，所以很长时间以来他都是作为特型演员来出演这个角色的。大家所熟悉的电影《大渡河》、《四渡赤水》等电影都是由赵恒多来扮演蒋介石这个角色的，观众认可度很高。

6、孙飞虎

孙飞虎的与赵恒多一样，都曾经因为外形与蒋介石相似而被邀请出演蒋介石。最有名的作品便是电影《西安事变》。他将蒋介石身上狡诈、善变的特性演绎的非常到位。在电影上映后获得了一致的好评。

7、许道临

许道临也曾经在诸多影视剧中出演过蒋介石，他扮演的蒋介石可以说是形神兼备，丝毫不逊色于赵恒多与孙飞虎。也是很受欢迎的特型演员之一。

8、马晓伟

马晓伟并不是特别像蒋介石的特型演员，但是却饰演过多次蒋介石。2021年年初热播的电视剧《跨过鸭绿江》中，蒋介石这个角色就是由马晓伟饰演的，举手投足之间神韵俱在。虽然戏份不多，但是挺出彩的。