娱乐圈的明星们常常会进组拍戏，但是并不代表进组之后就可以将整部剧拍到底，不少演员已经进入剧组拍戏了，但是却被剧组给开除了，由其他演员顶上。那么这样的演员都有谁呢？赶紧来盘点一下吧。

1、朴慧恩

近日，韩国娱乐圈传来一下消息，韩国当红女明星朴慧恩竟然被新剧《还魂》的剧组给开除了。原因是朴慧恩的演技没有达标，为了保证整部剧的质量，只能将已经进组拍摄的朴慧恩开除，看来韩剧对于演员的演技也是很有要求的。

2、杨幂

杨幂当年拿到了电影《王的盛宴》中戚夫人这个角色，但当时的杨幂因为扎戏太多而迟迟没有进组拍戏。后来便被剧组除名，由霍思燕出演这个角色。

3、张柏芝

几年前在拍摄电影《3D封神榜》时，张柏芝拿到了哪吒这个角色。但是在电影拍摄期间传出张柏芝耍大牌的消息。紧接着剧组便宣布张柏芝被开除，一向维护张柏芝的向太也在公开炮轰张柏芝，两人关系破裂。

4、何珺

何珺是圈内一位名气不大的女演员，她当时被选中参演张艺谋的电影《金陵十三钗》，没想到她因为泄露有关电影的内容被张艺谋开除。何珺也因为怀恨在心，举报张艺谋超生，使得张艺谋交了一大笔罚款。

5、邵兵

当年张纪中开拍电视剧《笑傲江湖》的时候，选中出演令狐冲的人世演员邵兵。当时已经进组的邵兵却耍大牌，将剧组当中所有人都得罪了，张纪中不得不将邵兵开除，由李亚鹏替补。为此张纪中损失了一大费用。

6、曹云金

曹云金耍大牌的事情相信很多人都听说过。在拍摄某部电影期间，曹云金耍大牌提出了很多无理的要求。因为要求太多太高，剧组无法做到，曹云金又及其不配合拍摄，所以只能将他开除。

7、赵文卓

当年赵文卓与甄子丹在拍摄电影《特殊身份》时发生了争执，最终成为网络上的热议话题，双方在网上的口水战持续了很长时间。也因为这个原因赵文卓被剧组开除，没能参演这部电影。

8、周润发

当初吴宇森在拍摄电影《赤壁》时选中了周润发。但是周润发却在老友面前耍起了大牌，据说当时周润发提出了几十个极为苛刻的条件，可以说一点面子都不给吴宇森。最终吴宇森只能解除与周润发的合作，找其他演员来代替周润发。