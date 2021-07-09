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39岁胡歌被曝与小5岁王晓晨秘密结婚！揭秘胡歌的绯闻情史

(2021-07-09 09:06:02)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

娱乐圈中有些明星总被传疑似离婚了，而有的明星却老是被曝疑似隐婚了。近日，又一位男星被曝疑似已经结婚了，他就是已经单身多年的胡歌。爱吃瓜的网友都知道，胡歌已经不是第一次被传婚事了，胡歌曾被曝疑似和刘亦菲结婚了，后来胡歌方辟谣和刘亦菲结婚。

39岁胡歌被曝与小5岁王晓晨秘密结婚！揭秘胡歌的绯闻情史

这次和胡歌传绯闻的是哪位女星呢？港媒爆料称胡歌隐婚了，很快可能就会官宣，而被曝疑似和胡歌隐婚的是女星王晓晨。今年39岁的胡歌比王晓晨大5岁，他们合作过电视剧《大好时光》。媒体以前也报道过胡歌和王晓晨的绯闻。

39岁胡歌被曝与小5岁王晓晨秘密结婚！揭秘胡歌的绯闻情史

32岁的王晓晨不是很红，但她和陈晓、靳东等多位男星有过合作，《精英律师》中的蓝兰就是她演的。王晓晨曾自嘲同学中除了自己，其他人都红了。那王晓晨的明星同学都有谁呢？据报道，郑恺、陈赫都是她的同学。有意思的是王晓晨的同学还包括胡歌的前任江疏影。

39岁胡歌被曝与小5岁王晓晨秘密结婚！揭秘胡歌的绯闻情史

男神胡歌快39岁了，很多网友都很关心他的婚事。但是胡歌和王晓晨疑似领证结婚的事可信吗？许多网友还是比较理智的，觉得这个瓜的可信度不是很高。胡歌是比较坦率的人，他曾表示结婚会对外公布，不会对外称未婚。

39岁胡歌被曝与小5岁王晓晨秘密结婚！揭秘胡歌的绯闻情史

娱乐圈中却是有些男星是隐婚的，有的艺人美其名曰是怕粉丝伤心，但一些粉丝其实感觉到受到了欺骗。胡歌公开承认过的圈内女友有两位，一位是薛佳凝，另一位是江疏影。薛佳凝至今未婚，她和胡歌也被传过疑似复合。

39岁胡歌被曝与小5岁王晓晨秘密结婚！揭秘胡歌的绯闻情史

胡歌倒是有不少绯闻女友，刘亦菲、刘诗诗、林依晨等女星都和他传过绯闻。胡歌参加过霍建华、罗晋等好友的婚礼，但他却单身多年。胡歌被嘲是“仙剑留守儿童”。面对被催婚，胡歌曾表示不着急，彭于晏还没结婚呢。胡歌和王晓晨也因绯闻上了热搜，双方目前都还没有回应此事。

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