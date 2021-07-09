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盘点拥有魔鬼身材的八大90后女星，你最喜欢谁？

(2021-07-09 08:26:52)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

如今，娱乐圈90后女星盛行，她们年轻有活力，性感又漂亮，而且都拥有肤白貌美大长腿的魔鬼身材，让人不免感叹果然这才是女明星啊！那么今天，就让我们来盘点拥有魔鬼身材的八大90后女星，看看你最喜欢谁？

盘点拥有魔鬼身材的八大90后女星，你最喜欢谁？

1、迪丽热巴

“新疆美女”迪丽热巴的身材真的太绝了，令人羡慕的腰臀比加上优越的脸蛋，一看就是明艳挂顶流美女，在女明星们中也绝对算得上是身材天花板。

盘点拥有魔鬼身材的八大90后女星，你最喜欢谁？

2、吴宣仪

吴宣仪自出道以来身材就一直保持得很好，是路人见了也会夸赞的程度，尤其是那一双又长又直的大长腿，让人根本挪不开眼，就连女生也会忍不住多看几眼吧。

盘点拥有魔鬼身材的八大90后女星，你最喜欢谁？

3、乔欣

女星乔欣虽然经常被网友吐槽长相普通，但身材一直以来都是没得说的，虽然瘦但是不干瘪，该凸的凸该凹的凹，穿上显身材的礼裙更是有气质，真是仙女本仙了。

盘点拥有魔鬼身材的八大90后女星，你最喜欢谁？

4、关晓彤

“国民闺女”关晓彤虽然不过二十出头的年纪，但在身材却一直是同龄人中一骑绝尘的存在，一双大长腿就像开了长腿特效一样，走辣妹风估计无人能敌。

盘点拥有魔鬼身材的八大90后女星，你最喜欢谁？

5、金晨

或许是因为曾经是国家一级芭蕾舞者的缘故，金晨的身材条件一直都很优越，天鹅颈、A4腰、大长腿都在她的身上展现出来了，因此每次金晨露身材，对观众来说都是一幅行走的画卷。

盘点拥有魔鬼身材的八大90后女星，你最喜欢谁？

6、徐璐

徐璐的身材也是圈中有名的存在，还曾凭借“徐璐漫画腿”的关键词登上了微博热搜，真的是太令人羡慕了，很想问姐姐每天吃什么才能拥有这样的身材啊。

盘点拥有魔鬼身材的八大90后女星，你最喜欢谁？

7、孙怡

尽管已经是孩子的妈妈了，但孙怡一直没有放松对身材的管理。不仅身材纤细，更有出众的气质，一双笔直的大长腿也足以让人移不开眼，果然是年轻的辣妈一枚啊。

盘点拥有魔鬼身材的八大90后女星，你最喜欢谁？

8、钟楚曦

钟楚曦是拥有魔鬼身材的美女无疑了，每次造型都好惊艳，腰线都是接近超模的水平了吧，可以想象平时她一定很自律，能有今天的成就也是应该的。

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