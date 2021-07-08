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朱之文为儿媳盖别墅被举报？在村里已有3套房子，网友：真有钱

(2021-07-08 17:12:28)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

农民歌手朱之文2011年通过上综艺节目《星光大道》走红，他还上过央视春晚唱歌。如今朱之文一家都是网络红人，朱之文的家事总能得到关注。不过人红是非多，网上也有一些关于朱之文一家分负面绯闻报道。

朱之文为儿媳盖别墅被举报？在村里已有3套房子，网友：真有钱

近日，朱之文被曝为儿媳盖别墅被举报了。网上还有相关部门派工作人员到朱之文家核实情况的视频。根据相关法律法规，有钱也不能在农村随便建房子。大衣哥家的宅基地是否有问题呢？他是否可以帮儿子儿媳盖别墅呢？

朱之文为儿媳盖别墅被举报？在村里已有3套房子，网友：真有钱

网上有报道称朱之文家的宅基地手续齐全，不存在违规问题。不过朱之文的豪气还是引发热议。从网上流出的照片来看，朱之文家的新房子已经盖了两层了，朱之文家已经在村里建了3套房子了，又盖新房，真的是有钱啊！

朱之文为儿媳盖别墅被举报？在村里已有3套房子，网友：真有钱

朱之文目前住的房子占地1.5亩，面积很大。朱之文被曝是为儿媳盖别墅，很大网友评论说朱之文的儿媳陈亚男真是有福气啊！深得公公婆婆喜爱。朱之文去年就帮儿子儿媳在城里买了房，买了豪车，这次又帮建新房。朱之文夫妇还在忙着修停车场。

朱之文为儿媳盖别墅被举报？在村里已有3套房子，网友：真有钱

朱之文的儿子朱单伟没到法定年龄就结婚了，他的老婆陈亚男本是一位护士，在嫁入朱家后就辞掉了原来的工作。如今陈亚男也是一位网红，成为大衣哥儿媳成名后，她也搞起了直播带货。陈亚男和朱单伟是姐弟恋。

朱之文为儿媳盖别墅被举报？在村里已有3套房子，网友：真有钱

陈亚男给人感觉比她老公要成熟开朗。看得出来，朱之文夫妇对这位儿媳妇是很满意的。朱之文成名后一直住在村里，也做了不少善事，感觉他还是没有忘本的。或许有的网友酸朱之文家钱多，但是如果宅基地不存在问题，那他的确是可以拿钱去盖这个房子。

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