童星，从出道走红到长大都是会被观众们密切关注的。最近曾经红极一时的小童星林妙可大学毕业了。毕业之后的林妙可生活过得还是很不错的，她在自己的微博中晒出了自己看画展与听音乐会的照片。可是从她晒出的照片来看，竟然疑似是自爆恋情。

在林妙可晒出的照片中除了常规拍摄的音乐会与画展的照片以外，还有两张男人的照片，虽然都没露出正脸，但是能陪着林妙可外出游玩，又独独被放在微博上。

另外林妙可还晒出一对情侣手表，看来两人关系应该不一般。难道这是林妙可的男朋友。林妙可22岁，才刚大学毕业，应该是进军娱乐圈打拼事业的时候，难道真的恋爱了？

林妙可当年因为在08年北京奥运会上的精彩亮相而成为备受瞩目的童星。当时的林妙可小小的年纪却十分可爱，颜值也高。走红之后林妙可便趁热打铁进入娱乐圈发展。她先后拍摄了很多部影视剧，一般都会饰演剧中女主小时候的角色。因为进入娱乐圈发展，林妙可的名气越来越大，不少人期待她能快快长大，成为娱乐圈当红明星。

但是事与愿违，林妙可也没能摆脱童星身上的魔咒“长大即长残”。林妙可小时候的确是很漂亮，但是随着年龄慢慢增长林妙可的颜值下降的厉害，再加上青春期肥胖，林妙可完全没有蜕变成大家心目中的美女，她也因此遭受了不少的质疑。网络上的黑料也是一波接一波。

2017年，18岁的林妙可参加艺考，结果接连被北影与中戏拒绝，最终考入了南京艺术学院。虽然颜值与身材一直被吐槽，但是林妙可却一直没有放弃娱乐圈之路。在大学毕业的前夕，林妙可透露过自己还是会在娱乐圈发展。

所以不少人认为这次林妙可微博晒出疑似官宣恋情的事情不过是在为自己刷热度。照片中的男子虽然没有露脸但是从身上的皮肤来看年纪似乎挺大的，不像是林妙可的男友。再说，若真是想要官宣恋情，可以大大方方的说出来，何必搞得这么神秘呢？怎么看都像是林妙可的自我炒作。

真恋爱也好，炒作也罢，如今已经长大的林妙可看来是要注定在娱乐圈待下去了。颜值与身材都不占优势的她不知道在娱乐圈能不能走的顺利，大家还是看她今后的成绩吧。