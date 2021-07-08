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68岁TVB老戏骨患肺癌去世！一生未婚无儿无女，患病后被亲友遗弃

(2021-07-08 16:24:01)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

人生无常，近日，又一位老戏骨被曝离世了，他就是TVB老艺人夏玉麟。夏玉麟抗癌失败去世，享年68岁。夏玉麟生前就已经骨瘦嶙峋了，状态并不好。夏玉麟生前不仅饱受病痛折磨，而且还惨遭亲友抛弃，或许离开对他来说也是一种解脱吧！

68岁TVB老戏骨患肺癌去世！一生未婚无儿无女，患病后被亲友遗弃

夏玉麟的死讯是由女艺人刘思希对外发布的，她还表示谢谢大家对夏玉麟的关心和帮助。夏玉麟在2018年查出患上了肺癌晚期，每月需要花约4万元来治病。夏玉麟本就不是什么大明星，收入并不高，这么高昂的医疗费对他来说简直就是天文数字。

68岁TVB老戏骨患肺癌去世！一生未婚无儿无女，患病后被亲友遗弃

夏玉麟生前演过400多部戏，但他是绿叶演员，收入并不高。可能是担心被夏玉麟拖累，夏玉麟的近亲在得知他生病后却狠心抛弃他。刘思希和夏玉麟只是合演过《开心速递》，但是知道夏玉麟的困境后，刘思希曾积极帮他筹措医疗费。

68岁TVB老戏骨患肺癌去世！一生未婚无儿无女，患病后被亲友遗弃

刘思希是善良的，夏玉麟生前曾表示很感谢刘思希。夏玉麟一生未婚，无儿无女，他离世的消息都还是由刘思希帮发布的。夏玉麟生前可以说是晚景凄凉，抗癌3年花掉了所有的积蓄。很多网友看了夏玉麟的相关报道后都表示同情他。

68岁TVB老戏骨患肺癌去世！一生未婚无儿无女，患病后被亲友遗弃

夏玉麟曾和已故巨星张国荣是同班同学，两人曾参加同期艺人培训班。夏玉麟生前和郭富城、黎明等明星合演过影视剧。夏玉麟的人生经历可以说是颇为坎坷，曾经商失败，又曾被女友骗钱骗感情，晚年又患上了肺癌。

68岁TVB老戏骨患肺癌去世！一生未婚无儿无女，患病后被亲友遗弃

据报道，夏玉麟的丧事可能将由他表弟来操办。2021年才过去半年，但已经有明星因癌症离世了，比如赵英俊、吴孟达、廖启智等等。这些明星的离世都让人感到惋惜。但是病魔无情，或许我们能做的就是活在当下。希望夏玉麟一路走好，愿天堂没有病痛。

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