近期，历史好剧一部接一部播出。李大钊、陈独秀等历史人物也再度成为大家热议的人物。有些演员真的很优秀，把历史人物演得很鲜活。下面我们来盘点一下饰演陈独秀的八大演员，看看谁最像？

1、于和伟

于和伟在《觉醒年代》中饰演陈独秀，于和伟的演技和台词功底都能带人入戏。于和伟演的陈独秀给人感觉很鲜活。一些网友甚至评论说看《觉醒年代》的时候，在某个瞬间，感觉于和伟就是陈独秀。于和伟也凭借在《觉醒年代》中的精彩表演获得了白玉兰奖最佳男主角奖。

2、邵宏来

邵宏来生前曾是国家一级演员，他曾在多部影视剧中饰演陈独秀。邵宏来是在2017年去世的，享年84岁。邵宏来生前曾被指是陈独秀的特型演员，由此可见，他演的陈独秀也是得到认可的。

3、冯远征

冯远征也是国家一级演员，他是一位德艺双馨的文艺工作者。冯远征曾在电影《建党伟业》中演陈独秀。冯远征演的陈独秀给人感觉挺自然的，但一些观众觉得冯远征演的陈独秀很有学者风范，只是缺了些火气。

4、成泰燊

成泰燊是一位70后男演员，他毕业于中央戏剧学院。成泰燊也是一位优秀的男演员，他曾在国际电影节上获奖。成泰燊在《大浪淘沙》中饰演陈独秀，成泰燊的演技很细腻，为了演好这个角色，成泰燊看了4本关于陈独秀的传记。

5、秦昊

去年秦昊凭借悬疑剧《隐秘的角落》火了一把。秦昊和章子怡是大学同班同学，他在电影《革命者》中饰演陈独秀。秦昊也是有演技的男演员，总的来说，他演的陈独秀给人感觉比较沉稳。

6、陈坤

陈坤是一位75后男演员，他的儿子都已经19岁了。但陈坤的颜值耐打啊！陈坤在电影《1921》中饰演陈独秀，陈坤演的陈独秀堪称是最帅版陈独秀了，不过陈坤虽然演技不错，但一些观众觉得他演的陈独秀给人感觉有点稚嫩，不够老辣。

7、王志飞

王志飞曾自曝和张歆艺交往过，他后来娶了小娇妻张定涵。王志飞也是很有实力的男演员，他在《中流击水》中演陈独秀，但这个角色没有掀起什么水花，王志飞演的陈独秀也是被吐槽偏老气，不够鲜活。

8、吴刚

吴刚老师也是实力派演员，他在《人民的名义》中演的达康书记给很多观众留下了深刻印象。吴刚曾在《光荣与梦想》这部剧中饰演陈独秀，但一些网友吐槽说吴刚老师跟剧中的陈独秀有年龄差，他演的陈独秀偏老气。