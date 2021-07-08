娱乐圈的明星们在面对大众时都会让自己保持最好的状态，尤其是女明星们每天都是美美哒。但其实明星也是人，也会有放松的时刻，很多不够优雅的一面便会暴露出来。比如说不少女明星都暴露过自己不够优雅的吃香，纷纷被网友们吐槽。那么娱乐圈有哪些女明星吃相不够优雅呢？一起来盘点一下吧。

1、景甜

最近，景甜在网上晒出了一段视频，视频中的她正在吃早餐，一口便将半根香肠吃下去了而且当时的她是素颜出镜，整个场面与景甜平时美丽大方的形象比起来实在是违和感太强。所以被网友吐槽吃相不够优雅。

2、赵丽颖

赵丽颖在某档综艺节目当中因为吃饭时的行为也被吐槽过。当时几个人一起围坐在桌旁吃饭。赵丽颖用筷子不住的扒拉盘子中的菜。这一画面被传上网之后不少人吐槽，赵丽颖这吃相太难看了。

3、袁咏仪

袁咏仪曾经也是美艳不可方物的美女一枚，但是近些年似乎不太怎么注意自己的形象。在某次综艺节目中，袁咏仪吃饭时可以说特别放得开，大口大口的吃。搞得老公张智霖忍不住劝她：吃东西不要那么豪迈。

4、杨颖

Angelababy是综艺节目中的常客，既可以是讨人喜欢的软妹子也可以是敢闯敢干的女汉子。在参加跑男时，有一次要比赛吃辣鸡爪，她毫不犹豫的拿起往嘴里塞，噎到翻白眼都不停下，虽然吃相难看，但是却让人看到了她对待工作的认真。

5、刘若英

刘若英在《天下无贼》这部电影中有一场戏，是她在拼命的吃烤鸭，因为吃得太多太快，吃相自然很难看。但是这场戏分量很重，吃相难看的刘若英给观众们留下了一个经典镜头。

6、金晨

金晨在参加某档真人秀时吃东西被主持人张绍刚吐槽太难看。因为她没有细嚼慢咽。但是不少人认为这是金晨真性情所谓，张绍刚要求太过了。

7、刘诗诗

刘诗诗总是给人一种文静、美丽的样子，其实刘诗诗性格很豪迈的，她经常在戏中大快朵颐的吃东西。根本不在乎有没有镜头。虽然吃相难看，但是总比那些假吃的女明星要好的多。

8、秋瓷炫

秋瓷炫也曾经在综艺节目中展现了自己很接地气的一面，在面对诸多中华美食之时。她完全放下了明星的架子，狼吞虎咽的吃起来。吃相有些不雅但是却十分真实。