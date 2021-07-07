近期，这个暑期的电视荧屏之上播放了大量的主旋律电视剧。在这些主旋律电视剧中，宋美龄是经常出现的角色。这是真实存在的一个人物，自然也是很难拿捏的人物之一。这也就让饰演宋美龄的演员们压力很大。不过娱乐圈有不少女明星都扮演过宋美龄这个角色，看看谁最迷人？

1、刘涛

最近正在热播的电视剧《大决战》中，由刘涛来饰演宋美龄这个角色，不少人认为刘涛与历史当中的宋美龄形象差距太大，所以总是给人出戏的感觉。这个角色真的并不是很适合她。

2、高圆圆

在电视剧《光荣与梦想》当中，宋美龄这个角色由高圆圆来扮演。一身民国扮相的高圆圆的确是挺美的。但是宋美龄本人是一个非常有气场的人，高圆圆所饰演的宋美龄却显得气场不足。

3、张天爱

在电影《建军大业》当中，张天爱也曾经扮演过宋美龄，不过她扮演的是年轻未婚时期的宋美龄，与霍建华有对手戏。电影当中张天爱的戏份不多，但是扮相却十分的漂亮，令人印象非常深刻。

4、刘嘉玲

电影《开罗宣言》中的宋美龄这个角色是由刘嘉玲来饰演的，作为娱乐圈大姐大的宋美龄想要演出宋美龄的气场这是没有问题的。她扮演的宋美龄还是比较受认可的。

5、俞飞鸿

电视剧《东方战场》中扮演宋美龄这个角色的是演员俞飞鸿。俞飞鸿有颜值，有气质，扮演宋美龄这个角色没什么压力。尤其是本身自带的优雅气质与宋美龄不谋而合。

6、邬君梅

邬君梅曾经多次饰演过宋美龄这个角色，多年前的《宋家皇朝》以及后来的《建国大业》中的宋美龄都是由邬君梅来饰演的。她也是最美认可的宋美龄扮演者。邬君梅曾经受过西方教育，为人也很有气场，与宋美龄有很多相似的地方，所以饰演这个角色还是很有把握的。

7、蒋勤勤

电视剧《中国1945之重庆风云》中的宋美龄扮演者是蒋勤勤。蒋勤勤是圈内的大美女，自带一种江南女子的温柔气质。但也是输在气场不足，有些地方与人物很难贴合。

8、周涛

周涛是中央电视台的主持人，但偶尔也进影视圈拍拍戏。电影《决胜时刻》当中的宋美龄就是由周涛来扮演的，这是她第一次演电影。但是角色塑造的还是比较不错的，至少没遭到观众们的一致吐槽。