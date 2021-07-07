近日，美国著名华裔时装设计师为自己举行了72岁的生日聚会，据晒出的照片可以看到她当时身穿一件紧身低领镂空褶边黄色连衣裙，整个人身材纤细，看上去仿佛她就只有27岁。在她的照片里，她和客人们打成一片，聚会现场超级嗨的。看了这些照片之后，粉丝们纷纷留言：我的天呀，她居然已经70多岁了，看起来比实际年龄年轻了50岁呀！

在照片里，光看背影就觉得王薇薇的状态十分好，而且她和男模拍照时更是大大方方地被将胳膊搭在对方的肩上，甚至还与帅气男模在现场贴身热舞。从照片看来，她与身边那些年轻男模仿佛同龄，不得不说她的状态保持得相当不错。

然而也有其他网友对这些照片提出质疑，觉得照片都经过了处理，还有网友说虽然她看起来很美，但是照片特意模糊了脸部特征，并说她看起来大概55岁。除此之外，也有网友特意找出她未修图的生图，可以看到脸上的皱纹十分明显，但是不管怎么说，她如此苗条的身材已经可以看出她十分自律的生活状态了。

说起王薇薇，她的家世却不简单。她出生在美国发达的曼哈顿上东区，父亲王澄清毕业于燕京大学（今北京大学），后在麻省理工学院深造。并创办了森美工业，取得美国钢铁及通用汽车等大公司的远东代理权，进军石油、化工生意，成为响当当的华人企业家。她的母亲吴赤芳曾是联合国翻译员。她从小就跟着妈妈去参加欧洲各大时装周，接受了很好的时尚启蒙。

说起来她一开始的梦想是当一名花样滑冰运动员，直到19岁的时候她才对设计感兴趣起来。她拥有审美天赋和审美基础，只用了短短两年的时间就成为一位资深时尚编辑了。后来她成为很有名的华裔设计师，还被称为”婚纱女王“。

她于1994年创立了以自己名字命名的婚纱品牌”vera Wang“，成为很多大牌明星的结婚选择。据说她出售设计的婚纱价格昂贵，甚至可以买下一辆名车，然而却很受时尚人士的喜爱，很多女孩子更是梦寐拥有一件她设计的婚纱。

她的事业可以说是相当成功，然而感情生活上却有些坎坷。她一直到39岁才与高尔夫球商亚瑟·贝克结婚。，由于不能生育，她与丈夫收养了两个女孩，两人经营共同的事业。2012年，她63岁的时候因为感情不和与相伴33年，结婚23年的老公离婚。

然而她又是如此地奔放，很快就和小36岁的美国花样滑冰运动员官宣恋情，两个人可以说是十分恩爱，而最近又被传出两个疑似已经分手的消息了。

不管怎么说，王薇薇在72岁的年龄里能保持这样的状态也是相当不错了，至于照片是否精修美颜则显得不那么重要，毕竟像我们普通人的话，72岁的时候也未必有她如此好的状态，因此还是不要用恶意来揣摩甚至是评价他人了。



