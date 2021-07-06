很多人都知道娱乐圈中一些明星爱给自己立人设，不过不贴合实际立人设可能会导致人设坍塌。一些明星喜欢标榜学霸人设，但是不是每位明星都是货真价实的学霸。高考成绩公布后，马嘉祺高考失利的事情就曾引发热议，他数学才考了25分，总分考了307分。马嘉祺被嘲是伪学霸。

但近日，有位明星大方给大家介绍了她家的真学霸。这位明星就是谢娜。谢娜在微博发文报喜，跟大家分享了自家侄子高考高了全市第三，被清华大学录取的好消息。清华大学是知名学府，音乐诗人李健就是清华大学毕业的。

谢娜表示要给侄子发个大红包。谢娜的侄子不仅成绩优异，他自身的外型条件也很优越。就如谢娜说的那样，侄子身高1米95。这样的身高不管是去当模特还是去打篮球都有优势呢。谢娜都说还以为侄子会去打球或是当模特呢。

有网友扒出了谢娜侄子的信息，称他真的很优秀，文理不偏科，曾多次在全国竞赛中拿奖。谢娜发了两条关于侄子的微博，还跟大家说了侄子是哪个学校毕业的。看得出来，谢娜的心情也是比较激动的，她应该是由衷的替侄子感到开心。

网上还有谢娜侄子的照片，他看上去眉清目秀。还有网友爆料说谢娜的侄子名叫谢怀槿，这个名字真的很有内涵呢。谢娜给大家分享了侄子考上清华的好消息后，很多网友评论说没等到谢娜官宣生了二胎的好消息，倒是认识了谢娜的侄子。

还有一些热情的网友表示希望给谢娜的侄子介绍女朋友，希望能跟谢娜一家成为亲戚。还有一些网友调皮的表示谢娜的双胞胎女儿跳跳和俏俏还有五千多天就高考了，哥哥给跳跳和俏俏立了个好榜样。感觉不止谢娜高兴，网友们也分享到了谢娜的快乐呢。谢娜的侄子很谦虚，他表示谢谢大家的祝福，但不希望别人知道他是明星的侄子，他只想做好自己。