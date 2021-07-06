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揭秘萧亚轩与小16岁男友被曝分手真实内幕

(2021-07-06 12:15:28)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

又一位女星被曝疑似分手了，她就是将近42岁的萧亚轩。7月6日凌晨，萧亚轩在社交平台发文说双方的想法不太一样，祝福彼此一切平安健康，谢谢你你的一切，再见！萧亚轩在深夜发的视频和文字被指是在宣布与小男友分手了。

揭秘萧亚轩与小16岁男友被曝分手真实内幕

萧亚轩和小她16岁的黄皓相恋3年还是分手了？男方已经在社交平台清空了跟萧亚轩有关的动态。媒体和大众普遍认为萧亚轩和黄皓的感情是出问题了。媒体报道称萧亚轩分手后的状态并不太好，而从男方清空动态的举动来看，似乎是去意已决。

揭秘萧亚轩与小16岁男友被曝分手真实内幕

萧亚轩和黄皓之前就被曝疑似分手了，他们上一次秀恩爱是在4月份。去年参加《女儿们的恋爱》的时候，萧亚轩就曾自曝说跟黄皓的感情遭遇瓶颈期了，两人之间有很多的争吵。萧亚轩和黄皓在被狗咬伤后就被传过情变，萧亚轩3个月前晒和黄皓的合照曾被指是为了辟谣。

揭秘萧亚轩与小16岁男友被曝分手真实内幕

萧亚轩恢复单身，一些网友觉得不意外，因为萧亚轩谈了太多段姐弟恋了，网上有这样一句话“没有人可以永远年轻，但萧亚轩的男朋友可以”。萧亚轩被称为小鲜肉收割机，网上有报道称萧亚轩疑似交往过17位小男友。

揭秘萧亚轩与小16岁男友被曝分手真实内幕

有网友安慰萧亚轩，还有网友则用调侃的语气说小鲜肉过了保鲜期？期待下一个，或许下一个更好？之前就曾有网友喊话让萧亚轩出书，公开恋爱大法。萧亚轩曾在《吐槽大会》中称自己为平平无奇的恋爱小天才。

揭秘萧亚轩与小16岁男友被曝分手真实内幕

虽然有网友觉得萧亚轩情史丰富，她应该很快从失恋中走出来，但过去3年，萧亚轩其实为黄皓付出了很多，她还为男方规划演艺事业，似乎是想捧红男方呢。好聚好散，希望姐姐能尽快走出来，调整好了状态可以考虑搞搞事业。

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