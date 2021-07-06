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还记得《康熙王朝》中的慧妃吗？如今73岁的她成这样了

(2021-07-06 11:16:43)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

有些女星给人一种不服老的感觉，她们即便年过六十都还喜欢扮嫩，爱立冻龄女神人设。还记得那个有故事的女人宫雪花吗？宫雪花面相富态，身材圆润，她曾自称是第一美妇。就长相和身材来说，她的确是给人一种富太美的感觉。

还记得《康熙王朝》中的慧妃吗？如今73岁的她成这样了

宫雪花曾因不当行为而被劳教两年。后来她嫁了一位外籍老公，然后跟随法国老公去了法国生活。不过或许是因为文化差异，再或许是因为聚少离多吧，宫雪花的这段跨国婚姻最终以离婚收场。宫雪花生有两个混血儿子。

还记得《康熙王朝》中的慧妃吗？如今73岁的她成这样了

跟娱乐圈很多女星一样，宫雪花也是通过参加选美进入演艺圈的，略有不同的是宫雪花是高龄参加选美成名。宫雪花36岁的时候曾参加法国华裔小姐大赛并获得了冠军。后来宫雪花在47岁的时候又参加了亚洲小姐选美，虽然那年获得冠军的是杨恭如，但是充满熟女韵味的宫雪花却是关注度很高的选手。

还记得《康熙王朝》中的慧妃吗？如今73岁的她成这样了

宫雪花甚至在55岁的时候参加了世界太太选美大赛。没成为亚姐冠军又如何，宫雪花照样进军演艺圈，拍戏拍广告拍写真。宫雪花演过《家有仙妻2》、《桃姐》等影视剧，她还曾在历史剧《康熙王朝》中饰演慧妃。

还记得《康熙王朝》中的慧妃吗？如今73岁的她成这样了

宫雪花是自信的女人，她曾表示上天赋予她美貌，她不想平凡过一生。近些年宫雪花被吐槽发福了不少，但她却不在意旁人的眼光，如今73岁的她依然喜欢浓妆艳抹，把自己打扮得很花哨，她也不介意秀身材。

还记得《康熙王朝》中的慧妃吗？如今73岁的她成这样了

或许有人觉得宫雪花的一些造型有点辣眼睛，但宫雪花还是时不时会在社交平台晒个人美照。不过社交账号上，宫雪花的粉丝仅有两百多个。宫雪花离婚后一直没再婚，她曾表示儿子不需要新爸爸。不管旁人如何看，宫雪花的生活应该是过得还不错的。

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