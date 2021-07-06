近日，黄磊的老婆孙莉上热搜了，她这次上热搜跟家人和婚姻无关，而是跟她要复出拍戏有关。孙莉时隔12年复出拍戏，她将在电视剧《妻子的选择》中饰演女一号。一些网友表示期待早日看到孙莉的新剧。下面我们来盘点一下孙莉曾经饰演的八大经典角色，你最喜欢哪个？

1、金牡丹

婚前孙莉其实演过多部影视剧，她曾在古装剧《天地传说之鱼美人》中演金牡丹。剧中牡丹本是宰相之女，可惜后来抑郁而终。孙莉给人感觉温婉秀美，她的气质挺适合演古装剧的。这部剧中的孙莉真的很美。

2、杜金娥

孙莉毕业于北京电影学院，但婚后她把更多的精力放在了家庭上。黄磊夫妇把两个女儿培养得很优秀。孙莉曾参演李若彤版《杨门女将之女儿当自强》，她在这部剧中饰演七郎的妻子杜金娥。

3、聂冰

孙莉和张家辉、袁咏仪等明星合演过古装剧《醉拳》，她在这部剧中出演女二号聂冰。那时候的孙莉看上去很水灵，她在剧中的造型可以说是甜美动人。黄磊真的很有福气呢，娶了孙莉这样的美女为妻。

4、林青儿

孙莉是很耐看的美女，她曾和胡歌、刘亦菲等明星合演仙侠剧《仙剑奇侠传》，她在这部剧中饰演林青儿。剧中青儿是女主角赵灵儿的母亲。《仙剑奇侠传》真的是美女云集，再看才发现原来有这么多明星。

5、李沅芷

孙莉曾参演赵文卓版《书剑恩仇录》，她在这部古装剧中饰演李沅芷。关咏荷在这部剧中演女主角，但孙莉的颜值不输女主角。孙莉的脸型真的很上镜，并且也很耐看。孙莉将近44岁了，但她的状态真的很不错。

6、宦娘

孙莉以前演过的影视剧多是古装剧，她曾和潘粤明合演古装剧《聊斋奇女子之宦娘》。剧中宦娘本是一位千金小姐，却为了爱情而选择了殉情。孙莉演的宦娘给人感觉很温柔。

7、于歌

孙莉曾和老公黄磊合演过电视剧《夜半歌声》，她在这部剧中饰演女二号于歌，在这部剧中饰演女主角的是女星大S。孙莉演的于歌给人感觉风情万种。看黄磊夫妇同台飙戏感觉挺有意思的。

8、谢秀巧