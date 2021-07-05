前段时间，相恋三年的邓丽欣与王子宣布分手，据悉邓丽欣比王子大6岁，这段姐弟恋终究还是没能开花结果。他们选择用各自发文的方式来官宣分手，然而五月份的时候，男方还曾经抵港去看望陪伴女方，没想到这么快就分手了。

两人分手的原因也受到网友的热议，有网友觉得是两人异地的原因，毕竟很多恋情都是终结于异地恋的，然而港媒则在7月4日的时候突然爆料说两人分手的原因是因为男方太花心了，而且两人对于婚姻的看法不同，邓丽欣想要结婚然而王子不同意，于是两人分开了。

据说还有知情人士透露，王子近年经常带女生出去玩，喜欢泡夜店，甚至还到对方的家里去，就在今年年初的时候更是传出出轨造型师女友的消息，而今年5月的时候王子抵港主要是和邓丽欣修补感情的，希望挽回女友，邓丽欣趁机催婚却遭到男方的拒绝，因此两人才分手了。

而关于两人分手的原因，双方都发文进行了辟谣，王子称“谣言止于智者”，而邓丽欣也发文拥护前任“他是一个非常好非常善良的传统男生”并说他“不烟不酒不爱夜生活，认识的人都很清楚他的为人”。看来两人就算是做不成恋人也没有反目成仇呢。

他们刚在一起的时候，粉丝都觉得难以置信，毕竟两人看起来完全没有交集，而邓丽欣则通过自己的经理人向媒体回应，表明两人以前都是金牌大风同门，都有一起玩，是很好的朋友。

一直以来邓丽欣的感情生活就一直很受关注，作为乖乖女的她每一段恋情都很被看好。她和方力申在一起十年，是娱乐圈里的金童玉女，然而双方最后还是分手了。而这次她与王子分手，也有网友表示希望她和方力申能够重合，不过这还是要看双方的意愿啦！

其实邓丽欣近几年来已经淡出了网友的视线，而她的那一首《他不准我哭》却一直很受青睐，除了歌手之外，她还是一名演员，出演过《男排女将》、《十分爱》以及《公主的诱惑》等电视剧和电影。37岁的她身体可以说是保持得很好，怪不得可以与小6岁的王子谈起姐弟恋呢！既然两人已经和平分手，不管是什么原因，作为局外人的我们也不宜无端猜测，还是希望双方可以找到属于自己的幸福吧！



