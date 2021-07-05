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林生斌朋友为他喊冤，朱小贞朋友怒斥他是凤凰男，到底该相信谁？

(2021-07-05 13:51:09)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

2017年的保姆纵火案让全世界都在疼惜这个叫做林生斌的男人，一夜之间这个男人痛失妻子与3个可爱的孩子，用一句家破人亡来形容也不为过，可是仅仅才过几年，因林生斌全部的重组家庭，喜得爱女的消息，从此将林生斌逼到了风口浪尖的地步！

林生斌朋友为他喊冤，朱小贞朋友怒斥他是凤凰男，到底该相信谁？

林生斌朋友为他喊冤，朱小贞朋友怒斥他是凤凰男，到底该相信谁？

无数网友纷纷谴责林生斌消费亡妻与孩子，而林生斌宣布的这个孩子还是其重组家庭后生育的第二个孩子，第一个孩子已经4岁了，这就无形证明林生斌的所作所为都触犯了人们内心深处的那抹柔软。

林生斌朋友为他喊冤，朱小贞朋友怒斥他是凤凰男，到底该相信谁？

原本林生斌仅仅是一位理发师，正是因为与亡妻朱小贞的相识相恋，才让林生斌的人生得到了巨大的转变。从一个平平无奇的理发师转变成为经营公司的老板。而朱小贞更是为了家庭直接回归家庭，照顾老公与孩子，而林生斌就全面接手了朱小贞的事业。

林生斌朋友为他喊冤，朱小贞朋友怒斥他是凤凰男，到底该相信谁？

一场大火不但让朱小贞与孩子都失去了生命，也让这场看似美满的幸福家庭涌现出了很多不为人知的“破碎”。

林生斌朋友为他喊冤，朱小贞朋友怒斥他是凤凰男，到底该相信谁？

面对网络上的各种言语，林生斌的朋友替其喊冤。表示火灾发生的当天林生斌正在广州出差。听到消息之后已经第一时间赶回，并表示其在机场已经崩溃大哭了。并表示其与朱小贞的感情非常好，也不存在婚内出轨的情况。

林生斌朋友为他喊冤，朱小贞朋友怒斥他是凤凰男，到底该相信谁？

然而朱小贞生前的朋友却并不买账，直接网络上发言怒斥林生斌是凤凰男，当面一套背后一套。朱小贞原本拥有很好的事业前途，是为了林生斌才回归的家庭。并且为林生斌生育下了一个又一个的孩子，至少感情上朱小贞付出了自己的所有。

林生斌朋友为他喊冤，朱小贞朋友怒斥他是凤凰男，到底该相信谁？

她更表示林生斌在朱小贞去世后不断地消费朱小贞与孩子，在直播平台上频频表达自己对于亡妻与孩子的思念，然而火灾事件才过去几年就曝出了林生斌有一个四岁的孩子，从时间上来计算确实存在婚内出轨。

林生斌朋友为他喊冤，朱小贞朋友怒斥他是凤凰男，到底该相信谁？

针对所有的网络舆论林生斌也没有做出明确的回应，只是宣布全面退网。爱情当中本没有对错，相信对于妻子与孩子的意外林生斌肯定是非常悲痛的，然而时间是最好的良药，随着时间的逝去，林生斌可能考虑更多是自己的将来与事业。所以究竟该相信谁，不该相信谁就看站在谁的角度上看待问题了。

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