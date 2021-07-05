95后男星王一博可以说是当今娱乐圈的顶流男星了，最近网上关于他的报道也很多。王一博可以说是行程满满，他上了央视的七一晚会，又上了湖南卫视的毕业礼。王一博那么红，他的商业价值自然很高。

不过人红是非多，近日，王一博又因为代言问题被骂了。滴滴出行摊上事了，王一博受到了牵连，被很多网友骂了。不过王一博不是滴滴出行的现任代言人，而是前任代言人。虽然如此，还是有许多网友吐槽王一博总为垃圾产品代言。

王一博和滴滴的合作的确曾给滴滴带去不少关注度。互联网是有记忆的，王一博这次躺枪不少没有缘由的。王一博所代言的品牌不止一次翻车。去年王一博代言的某品牌指甲油曾被曝致癌物质超标。去年王一博代言的某品牌的零食也曾被曝变质。

去年王一博代言的燕京啤酒也出过事。王一博的代言争议还不止于此，他曾因代言辱华品牌而深陷舆论风波。江疏影曾霸气和施华洛世奇解约，因为该品牌辱华。而王一博却“捡漏”成了这个品牌的代言人。王一博还曾是NIKE的代言人。

王一博是乐华公司的艺人，该公司的其他艺人也曾为辱华品牌代言。王一博还是联想的代言人，但是联想曾被曝在重大投票面前，为国外企业投票，导致本国通讯行业利用受损。

王一博频频代言问题品牌却安然无事，一些网友觉得这简直就是没有天理了。王一博作为代言人不能只是拿代言红利而不承担责任。明星用自身名气为品牌和产品代言，出了问题，应该承担相应责任。你觉得呢？