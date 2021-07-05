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赵薇老公又摊上事了！欠3亿港元被起诉，曝出婚变到底是真是假？

(2021-07-05 11:17:30)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

赵薇可以说是国民女神，当年的一部《还珠格格》更是让赵薇一夜爆红。而这之后赵薇出演了电视剧《情深深雨蒙蒙》等，更是奠定了其一线女星的地位。

赵薇老公又摊上事了！欠3亿港元被起诉，曝出婚变到底是真是假？

然而赵薇在事业上的顺利并没有延续到感情上，赵薇公开承认的男友只有叶茂青与汪雨，但是最后赵薇却选择了样貌比较普通的黄有龙。与黄有龙结婚之后育有一女小四月。

赵薇老公又摊上事了！欠3亿港元被起诉，曝出婚变到底是真是假？

赵薇老公又摊上事了！欠3亿港元被起诉，曝出婚变到底是真是假？

赵薇与黄有龙结婚之后在经商上面就犹如开挂一样，一路高歌，之后夫妻更是上过胡润百富榜，而赵薇更有“女版巴菲特”的称号。2018年黄有龙与赵薇的龙薇传媒就因为违规操作被处于30万的罚款，并禁止5年内不许进入证券市场。

赵薇老公又摊上事了！欠3亿港元被起诉，曝出婚变到底是真是假？

无独有偶，就在今年6月29日黄有龙再次因为债务问题被人告上了法庭，此案涉及金额高达3亿港元，折合人民币约2.5亿元。这次的债务从2016年就开始了，黄有龙与明诺国际财务签订了一份借贷协议，借贷金额为1亿港币，每月将归还利益200万港币,，一年还完。

赵薇老公又摊上事了！欠3亿港元被起诉，曝出婚变到底是真是假？

2016年的10月黄有龙再次向明诺国际财务借贷5000万港币，每月将归还利益100万港币，3个月还完。但是这两笔借贷的款项时至今日都并未结清，同时黄有龙开具的支票也没有办法得到兑现。

赵薇老公又摊上事了！欠3亿港元被起诉，曝出婚变到底是真是假？

黄有龙遭讨债在3年前曾经爆出过。2019年8月，香港名媛蔡一凤公开发文称，一位知名女星的丈夫欠了家人3.7亿，还剩下2.2亿没还。外界解读为这位女星丈夫就是赵薇老公。随后，黄有龙方面聘请律师澄清称，“案情完全不符”。不知道这件事后来是如何解决的。

赵薇老公又摊上事了！欠3亿港元被起诉，曝出婚变到底是真是假？

如今黄有龙再添3亿债务，面对这一问题很多人将赵薇拿出来与刘涛进行对比，刘涛与王珂结婚才几个月，王珂就直接破产，甚至欠下了巨额的债务，而刘涛却对王珂不离不弃。开始重操旧业，进去娱乐圈拼命工作，努力赚钱来还清各种债务。

赵薇老公又摊上事了！欠3亿港元被起诉，曝出婚变到底是真是假？

这次债务危机，对方起诉对象并没有提及赵薇。一般而言，夫妻债务是需要共同承担的，赵薇作为娱乐圈的知名大花，身价与赚钱能力都是毋庸置疑的，如果她能够像刘涛一样对丈夫不离不弃，那么相信这3亿元的债务问题也是能够还清的，只不过是时间问题了。但是网上还有传闻称两人已经离婚，到底是真是假也难以分辨。不管怎样，还是希望他们夫妻为了孩子，可以同甘共苦，一起面对债务危机。

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