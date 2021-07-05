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盘点经常炒作“不老女神”人设的八大女星，你知道几位？

(2021-07-05 09:50:22)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

一些经纪公司喜欢给自家艺人立人设，文青、小白花、学霸等都是比较常见的人设。年纪大点的女星则比较喜欢炒作“不老女神”人设。不过卖弄人设要谨慎，以免发生人设坍塌。下面我们来盘点一下经常炒作“不老女神”人设的八大女星，你知道几位？

盘点经常炒作“不老女神”人设的八大女星，你知道几位？

1、赵雅芝

赵雅芝和杨紫在《萌探探探案》中合唱《千年等一回》，两代白娘子同框引发热议。赵雅芝身穿一身白色纱裙现身节目，她看上去很仙，完全看不出她已经67岁了。赵雅芝时常获赞是冻龄女神，美了一辈子，优雅了一辈子。

盘点经常炒作“不老女神”人设的八大女星，你知道几位？

2、刘晓庆

刘晓庆曾在古装剧《隋唐英雄传3》中演少女，而那时她已经60岁了。刘晓庆不止一次尝试高龄演少女，不过网友们的评价有褒也有贬。有网友觉得刘晓庆保养好，显年轻，堪称冻龄女神。还有网友吐槽刘晓庆不服老，爱扮嫩。

盘点经常炒作“不老女神”人设的八大女星，你知道几位？

3、潘迎紫

潘迎紫演过《一代女皇》等影视剧，今年她已经72岁了。冻龄女神也是潘迎紫身上的标签，72岁的潘迎紫身材看上去很少女，皮肤白皙，她打扮得也比较时尚，很多网友称她为不老仙女。潘迎紫结过一次婚，离婚后一直没再婚。

盘点经常炒作“不老女神”人设的八大女星，你知道几位？

4、钟楚红

钟楚红和张曼玉合演过《流金岁月》，这个版本挺经典的。钟楚红丧夫多年没有再婚。钟楚红已经淡出荧屏多年了，但她保养得很好，不愧是一代绝色美女。如今61岁的钟楚红给人感觉优雅美丽。

盘点经常炒作“不老女神”人设的八大女星，你知道几位？

5、伊能静

网上有不少关于伊能静是冻龄女神的报道，光看伊能静的容貌和身材真的很难猜出她的真实年龄。其实看上去很少女的伊能静已经53岁了。一些网友觉得伊能静逆生长了，她的状态还是不错的。

盘点经常炒作“不老女神”人设的八大女星，你知道几位？

6、温碧霞

大美女温碧霞嫁的可是豪门，但是她结婚多年却没生有孩子，而是收养了一个孩子。温碧霞快55岁了，但是她的身材真的很少女，她甚至被一些网友称为冻龄女王。这么多年过去了，温碧霞演的妲己依然让人印象深刻。

盘点经常炒作“不老女神”人设的八大女星，你知道几位？

7、杨钰莹

网上也有关于杨钰莹是冻龄女神的报道。杨钰莹不仅唱歌甜，她长得也很甜美。杨钰莹也已经年过五十了，不过她的颜值还是很耐打的。杨钰莹情路坎坷，如今的她依然是孑然一身。杨钰莹曾表示不会将就结婚。

盘点经常炒作“不老女神”人设的八大女星，你知道几位？

8、许晴

女神许晴也是情路坎坷，如今52岁依然未婚。许晴也是给人感觉很甜，她有可爱的梨涡。很多网友称许晴为冻龄女神，年过半百依然风情不减。对待婚姻，许晴的态度也是宁愿单身，也不愿将就。

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