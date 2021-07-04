近些年来，因为直播带货行业特别的火爆，不少的明星也来到直播间进行带货直播。明星本身拥有较大的名气，也拥有强大的粉丝团，这对于直播带货来说是很有益处的。但不少明星在进入直播间之后，并没有卖力的进行直播，所以被网友们批评不敬业。那么娱乐圈有哪些在直播时被吐槽不敬业呢？一起来盘点一下吧。

1、何洁

最近，何洁在某直播间中进行直播带货，但是何洁在直播期间全程绷着脸，没有进行任何的产品介绍。然后便是用手指戳手机不停的给自己点赞。网友们不禁吐槽：这也太不敬业了，难道安安静静的在直播间中坐着就等着收钱吗？

2、郑爽

郑爽之前参加直播间的带货直播时，现场来了一次情绪崩溃，说这样直播自己很不舒服，全程不配合主播的工作。最后，身边的主播都没法继续了，只能离开。

3、李湘

李湘在某次直播带货时，对于要卖的食品不进行试吃，对于护肤品不试用，全程都在大秀自己昂贵的首饰跟外套，介绍产品时也只能靠提词器。整场直播让人觉得很尴尬。最终这次直播彻底翻车，根本没卖出去多少东西。

4、杨颖

Angelababy在直播销售一款眼部按摩仪时，一直在低头看手机，根本不配合身边的主播进行商品推销。这让品牌方很不满，而当天直播的销售额也并不高，大家都认为这是Angelababy不敬业造成的。

5、李小冉

李小冉在某次参加带货直播时，全程都在吃东西，要不然就是跟其他工作人员说话，根本没有配合主播进行带货。这也导致直播间粉丝量不多，销售额自然上不去。

6、黄圣依

黄圣依在带货直播时也有翻车的时候，她在某个直播间中带货一款保温杯，最终只卖出了5个。紧接着便有人爆出黄圣依在直播期间不仅迟到，全程连产品都不碰，也不进行试用，完全就是不敬业。

7、凌潇肃

凌潇肃曾经带着自己的妻子唐一菲进行带货直播，但是在直播期间凌潇肃根本不再状态，全程都在玩手机，最后还抱怨直播间粉丝太少。实在是太不敬业了。

8、汪东城

汪东城在某次带货直播之时竟然在镜头前睡起觉来，身边的工作人员怎么叫都醒不过来。网友们自然批评汪东城是不敬业。但是后来汪东城身边的工作人员声称这不过是当天晚上制定的营销策略而已，因为汪东城睡觉能吸引了大量的粉丝。