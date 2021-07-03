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50岁陈慧琳近况，富豪老公破产后复出，如今5转行当英语老师

(2021-07-03 12:14:42)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

在娱乐圈其实有很多高学历的明星，他们在进入娱乐圈之前都曾经在名校进修过。比如说曾经的香港TVB当红花旦陈慧珊，就是有名的学霸级女明星。说起陈慧珊，喜欢港剧的观众一定会想到她曾经主演的经典TVB影视剧。比如说《创世纪》、《鉴证实录》等等。

50岁陈慧琳近况，富豪老公破产后复出，如今5转行当英语老师

陈慧珊毕业于美国的波士顿学院，自小便在美国长大，大学毕业之后来到香港曾经在电视台做过主持人、编导等工作，后来进入娱乐圈发展，成为了一名女演员。90年代的香港娱乐圈可以说是美女如云，陈慧珊的颜值绝对算不上令人惊艳的大美女，但是陈慧珊身上却有一股独特的气质，形象很干练很大气，很适合出演独立、坚毅有文化的职场女性。陈慧珊所出演的角色也大多是这样的类型。

50岁陈慧琳近况，富豪老公破产后复出，如今5转行当英语老师

当年《鉴证实录》的播出可以说是异常火爆，这部剧也让陈慧珊与林保怡成为经典的荧幕情侣，直到现在娱乐圈还有二人的CP粉。在陈慧珊也事业的上升期她选择了结婚，她的丈夫是一位收入颇丰的经理人。两人结婚之后陈慧珊便将大部分的精力放在老公与女儿身上，很少出来拍戏，她在娱乐圈的事业开始停滞不前。

50岁陈慧琳近况，富豪老公破产后复出，如今5转行当英语老师

可就是2012年，陈慧珊的老公对外宣布破产。已经与娱乐圈渐行渐远的陈慧珊不得不选择复出，回到TVB继续演戏。生活上的困难并没有将陈慧珊打倒，在工作的同时她也没有放弃进修。后来陈慧珊考入了香港大学进修硕士学位，学霸就是学霸，陈慧珊选择用自己的努力与才华来重整自己的生活。

50岁陈慧琳近况，富豪老公破产后复出，如今5转行当英语老师

最近，有人发现在深圳的一家培训机构的宣传网页上出现了陈慧珊的身影，她竟然是这家培训机构的老师。当年陈慧珊进入香港大学进修的就是英文，所以来深圳做英语老师也算是专业对口。而且大家都知道香港明星的薪水并不高，很多明星在演戏之外还需要去做兼职才能养活自己，所以陈慧珊来深圳做英语老师也没什么可奇怪的。

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不过也有人有疑问，陈慧珊可是明星，真的能来培训机构认真教课吗？或许那些来上课的孩子们对于陈慧珊不了解，但是他们的父母都是看着港剧长大的，不知道看到陈慧珊会不会秒变迷妹，毕竟能来做老师的明星还真是不多。


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