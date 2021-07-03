在娱乐圈，明星们进行爱情长跑后才步进婚姻殿堂的明星还是挺多的，不少人的恋爱时间长达8年甚至长于8年。下面我们一起来盘点恋爱8年以上才结婚的八大明星，看看谁过得最幸福？

1、黄雅莉

最近，歌手黄雅莉自爆已经与男友领证结婚。两人的恋情长达十六年，终于走入了婚姻的殿堂。之前黄雅莉曾经在自己的微博上晒出过与老公的照片，看样子结婚之后的黄雅莉过得还是挺幸福的。

2、刘嘉玲

有着二十年爱情长跑的明星不仅仅是古巨基还有刘嘉玲与梁朝伟夫妇。刘嘉玲与梁朝伟很早便走到了一起，但是一直没有结婚。直到2008年，二人去到了不丹举办了一场很特别的婚礼，走进了婚姻的殿堂。

3、陈慧琳

香港歌手陈慧琳与男友刘建浩在一起恋爱长达16年，最终走入了婚姻的殿堂。如今的陈慧琳很少在娱乐圈露面，她很享受豪门太太的生活。

4、陈赫

陈赫的第一任妻子许婧是陈赫的中学同学，两人从中学时代便开始恋爱，一起走过了十三年的恋爱生涯。两人当年举办了一场盛大的婚礼，开启了幸福的婚姻生活。但是没想到两人的婚姻没有持续太长时间便走到了尽头。如今的陈赫已经与第二任妻子张子萱重新组建了家庭。

5、魏晨

魏晨的妻子于玮也是同学，两人的爱情起源于校园，经过十多年的恋爱，2020年的5月20日，在这个甜蜜的日子，两人终于官宣结婚。魏晨的这个恋爱谈的真是很低调。冷不丁的官宣结婚真是让网友们有点措手不及。

6、沈腾

如今的沈腾可以说圈内有名 喜剧明星了，他的感情生活也被人所津津乐道。他的妻子王琦与他恋爱长达十二年，陪他走过了事业的奋斗期。在沈腾有了一定的名气之后，便将王琦娶进门，还有了一个可爱的儿子，一家人非常幸福。

7、古巨基

古巨基的妻子陈韵晴是古巨基的助理，在陈韵晴眼中古巨基是自己的偶像，她待在古巨基身边二十年，细心的照料古巨基的生活，让他可以安心打拼事业。她也是古巨基的贤内助，在经过二十年的陪伴之后，两人终于喜结连理。

8、张家辉

张家辉的妻子关咏荷曾经是香港有名的女明星，不少人都看过她拍的影视剧。他的丈夫张家辉在年轻时却是寂寂无名。这段不被看好的爱情走了十五年，在张家辉名气一点点增长之后，他终于将关咏荷娶回了家。