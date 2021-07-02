如今很多明星喜欢立人设，人设立得好有可能会圈粉。但是凡事都有两面性，不真实的人设可能会带来反噬效果。面上一套，背后一套的虚假人设是经不起考验的，很有可能会翻车。下面我们来盘点一下2021年上半年人设崩塌的八大明星，看看都有谁？你最想吐槽哪位呢？

1、郑爽

近日，张恒又爆郑爽的料了，指她欠弟弟钱不还，还要求弟媳堕胎。《绝密者》投资方也起诉郑爽了。从顶流小花到负面报道缠身，郑爽的现状让人唏嘘。郑爽被曝代孕生子的事情可是今年上半年娱乐圈的一个大瓜。郑爽的人设彻底坍塌了。

2、马嘉祺

00后男歌手马嘉祺是时代少年团的队长，他今年参加高考但他高考失利了。虽然马嘉祺发文为高考失利道歉，但他的成绩却惨遭吐槽，据报道，马嘉祺数学才考了25分。马嘉祺的学霸人设可以说是塌了。权威媒体都批评他的伪学霸人设了。

3、华晨宇

张碧晨和华晨宇未婚生女的事情也是上半年的一个大瓜。张碧晨和华晨宇从没官宣过恋情，但没想到他们生有孩子的事情是真的。很多网友吐槽说华晨宇单身大男孩的人设塌了。不过华晨宇有实力，他还是受到很多歌迷的喜爱。

4、金瀚

金瀚凭借电视剧《你和我的倾城时光》走红，但上半年他也塌房了。去年金瀚曾通过微博认爱张芷溪，两人曾当街热吻，但没想到今年2月份的时候，张芷溪却发声爆金瀚劈腿。虽然后来张芷溪删除了相关博文并表示这是一场误会，但此事还是对金瀚的形象产生了一定影响。

5、潘长江

潘长江也被吐槽人设坍塌了，他劝谢孟伟别搞直播带货，自己却迷上了直播带货。虽然潘长江被曝靠直播带货月入千万，但是他的口碑却可以说是急转直下。潘长江因为搞直播带货而晚年不保。

6、余文乐

余文乐逛夜店的事情曾引发热议，婚后的余文乐给人一种宠妻好老公的感觉，但是儿女双全的余文乐却被曝逛夜店还和美女亲密拥抱交谈。余文乐之前还自曝有急性恐惧症，怎么却玩得这么嗨？难怪有网友觉得余文乐的宠妻人设坍塌了。

7、侯佩岑

综艺节目《婆婆和妈妈2》播出后，很多网友评论说对侯佩岑的“白月光”滤镜碎了一地，侯佩岑竟然还想带妈妈上节目洗白，虽然后来侯佩岑发文道歉，但是她的高情商人设坍塌了。

8、陈好

陈好也被指疑似人设坍塌了，前些天她的教授身份遭到了质疑，她被指没发表过论文却成了教授。虽然陈好方面后来辟谣称陈好没评过教授职称，但还是有网友觉得万人迷的好人设坍塌了。