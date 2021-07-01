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吕良伟儿子暗恋甄子丹女儿多年，为何却被网友吐槽“不般配”？

(2021-07-01 13:40:07)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

星二代们的感情生活也是大众比较感兴趣的话题，网上有一些关于星二代的cp，比如“佳偶天橙”cp等等。有的星二代因为父母的缘故，从小就相识了，吕良伟的儿子吕善扬和甄子丹的女儿甄济如就是如此，吕善扬还被曝暗恋甄济如多年。

吕良伟儿子暗恋甄子丹女儿多年，为何却被网友吐槽“不般配”？

甄子丹和汪诗诗生有一儿一女，他的爱女甄济如已经17岁了。甄济如拥有一双大长腿，她的唱跳能力也不错，很多网友觉得她很有明星范。近日，汪诗诗晒出了全家福，原来甄子丹一家在内地旅游，17岁的甄济如皮肤白皙，很是抢眼。

吕良伟儿子暗恋甄子丹女儿多年，为何却被网友吐槽“不般配”？

吕良伟没有和甄子丹一家出游，但是他的老婆杨小娟和儿子吕善扬有跟甄子丹一家同行。富婆杨小娟是吕良伟的第三任妻子。吕良伟的老婆和孩子跟甄子丹一家一起到内地旅游，看得出来两家的关系挺好的。

吕良伟儿子暗恋甄子丹女儿多年，为何却被网友吐槽“不般配”？

甄子丹和吕良伟是好兄弟，甄济如和吕善扬可以说是从小玩到大，有网友甚至是用青梅竹马这个词来形容两人的关系。杨小娟曾晒出甄济如和吕善扬一起爬山的照片。吕良伟夫妇都曾爆料说儿子喜欢甄济如，他们也觉得甄济如是个好女孩。

吕良伟儿子暗恋甄子丹女儿多年，为何却被网友吐槽“不般配”？

但是许多网友却吐槽甄济如和吕善扬不般配。甄济如和吕善扬年龄相仿，但是他们的外貌和身材却是相去甚远。相较于甄济如的女团少女身材，吕善扬却胖成了一个胖墩，他还戴一副眼镜。很多网友吐槽说吕善扬完美避开了老爸的帅气。

吕良伟儿子暗恋甄子丹女儿多年，为何却被网友吐槽“不般配”？

17岁的吕善扬身材圆润，网友们觉得就颜值来说他和甄济如不怎么搭。吕良伟夫妇喜欢甄济如，但甄子丹觉得吕良伟的儿子喜欢自家女儿又如何？感情是年轻人的事，不能帮他们做主。看得出来，甄子丹是尊重女儿的选择的。

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