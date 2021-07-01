2021年的娱乐圈其实并不消停，有好事发生，也有很多糟心的事情发生。总之，在过去的半年当中，娱乐圈还是发生了不少大事。接下来我们就来盘点一下过去的半年中娱乐圈都发生了哪些热点事件？你知道几个？

1、郑爽代孕弃养

2021年爆出的娱乐圈第一个大瓜应该就是郑爽代孕弃养事件了。这件事是郑爽的前男友张恒爆出来的，因为代孕在国内是违法的，所以郑爽也被划为了劣迹艺人，她只能退出了娱乐圈。

2、郑爽1.6亿天价片酬

2021年郑爽除了被爆出代孕弃养事件以外，前男友张恒爆出的郑爽天价片酬也是震惊了娱乐圈。郑爽拍摄电视剧《只问今生恋沧溟》，拍摄周期77天，片酬高达1.6亿，平均每天进账208万。如此之高的片酬根本没把限薪令放在眼里，郑爽最终只能接受调查。

3、华晨宇张碧晨未婚生女

就在郑爽爆出代孕弃养事件后不久，张碧晨与华晨宇公开承认两人有个女儿。这件事也让网友们大吃一惊，两人没结婚却生两个女儿。目前，张碧晨的女儿在华晨宇家生活，他们的事业似乎也没怎么受影响。

4、陈思诚佟丽娅离婚

自从当初陈思诚被爆出出轨之后，他与佟丽娅的婚姻就一直被唱衰。今年他们终于官宣离婚了，不少网友都为佟丽娅感到高兴。

5、赵丽颖冯绍峰离婚

同样是在2021年宣布离婚的还有赵丽颖与冯绍峰离婚。离婚之后的赵丽颖一心一意的搞事业，活出了自己的风采。

6、于正、郭敬明道歉

于正与郭敬明之前因为抄袭都曾被告，但他们都没有出面道歉。就在今年两人突然站出来为当初的抄袭事件来道歉。之后郭敬明的电影《晴雅集》下线，于正的新作品无法上线播出，他们才出面道歉。

7、吴孟达去世

香港著名演员吴孟达在2021年2月份去世，这位大家非常熟悉的演员离开人世让很多人感到悲痛，香港娱乐圈又少了一位好演员。

8、杜淳结婚生女

杜淳在2021年年初爆出自己已经结婚的事情，妻子是圈外人。几个月之后杜淳便迎来了自己的女儿，成功升级为奶爸。杜淳是圈内绯闻很多的男明星之一，这次宣布结婚生女还真是挺突然的。

9、姚安娜出道

姚安娜对于娱乐圈可谓是心向往之。今年，姚安娜算是正式宣布出道了。不过他一出道却遭到一片群嘲。颜值与专业能力都不过关的她，实在是很难得到网友们的认可。

10、孙艺珍、玄彬官宣恋情

今年的韩国娱乐圈也传来一件喜事，玄彬与孙艺珍这两位在中国有着很高知名度的演员官宣了恋情。中国的网友们纷纷送上祝福。



