见义勇为是一种高尚的品质，日常生活中会有不少人在关键时刻挺身而出见义勇为。只是很少有人知道，不少明星也有见义勇为的行为，他们的行为同样值得我们点赞。下面我们就来盘点见义勇为获赞的八大明星，看看都有谁？

1、史彭元

因为网剧隐秘的角落而走红的小演员史彭元最近在工作过程中发现一个小孩落水，史彭元第一时间过去将落水的孩子从水中拉了上来。在确定小孩安全无恙之后史彭元便悄悄离开了。后来人们才知道这个见义勇为的人原来是个明星。

2、韩磊

歌手韩磊在某次跟朋友外出时遇到了几个劫匪在对一个女孩实施抢劫，韩磊跟朋友们一起前去制止。最后劫匪逃走了，但是韩磊也因为跟劫匪搏斗而受伤，不得不进入医院进行治疗。

3、谢君豪

香港演员谢君豪某次拍戏时，因为拍摄现场起火，一个小演员被围困在火场当中，谢君豪冲入火场将小演员救出。为此谢君豪被烧伤，还差点毁容，经过一段时间的治疗才得以继续拍戏，虽然是见义勇为，但是谢君豪却从没拿这件事炒作，一直很低调。

4、阿宝

星光大道中走出的明星阿宝也是个见义勇为的人。阿宝曾经帮助过一个女警察制服了一个劫匪。因为这件事阿宝见义勇为的行为还被央视所报道。

5、张柏芝

张柏芝某次在酒店下榻时发现一名女孩想要跳楼，张柏芝第一时间拨打了报警电话，然后便劝说女孩不要轻生，在她的劝说与警察的帮助下终于将这个女孩救了下来。

6、陈绮贞

台湾歌手陈绮贞在巴黎游玩时遇到了小偷，陈绮贞当场制止了小偷的偷盗行为，结果恼羞成怒的小偷开始对陈绮贞进行殴打，导致陈绮贞身体多处受伤。但是陈绮贞却并不后悔自己这次见义勇为的行为。

7、高丽虹

高丽虹曾经是美丽的香港小姐，也是香港娱乐圈的当红明星，现在是演员洪金宝的太太。上个世纪80年代，高丽虹曾经目睹有两个人掉入水中，高丽虹二话不说跳入水中将两人救了起来，这样见义勇为的行为值得点赞。

8、范冰冰

几年前，范冰冰在录制某档综艺节目之时，在马路上遇到一个被电瓶车撞伤的小男孩。范冰冰立刻开车将小男孩送到了医院，在小男孩接受了治疗之后范冰冰才离开继续录制节目。