2021年已经过半，在这过去的半年中，相信大家追过不少的电视剧，不少都是口碑不错的好剧。那么在过去的半年当中，有哪些口碑爆棚的电视剧是大家所追过的呢？一起来盘点一下吧。

1、《觉醒年代》

2021年上半年最火的电视剧应该就是《觉醒年代》了，这是一部建党100周年的献礼剧。这部剧将我们带回到一百年前的中国，让我们看到那个时代的知识分子是怎样为民族的自由与解放而奋斗的，是一部热血的好剧。

2、《山海情》

2021年不少关于扶贫的电视剧上线荧屏，但是扶贫剧当中口碑最好的当数正午阳光出品的《山海情》。整部剧戏骨汇集，剧情真实感人，制作精良。真实的再现了宁夏西海固地区扶贫的故事，令人感动。

3、《司藤》

《司藤》这部网剧上线之时很多人并不看好，但是没想到这部剧是越看越好看。虽然是偶像剧，但是剧情给力，服化道更是惊喜，播出后口碑非常不错。景甜扮演的司藤才是真正的大女主风范。她也因为这部剧的热播算是彻底走红。

4、《山河令》

因为有《陈情令》珠玉在前，所以《山河令》在播出之时受到了很大的质疑。但是没想到这部剧同样很好看，豆瓣评分一度高达8分以上。这部双男主大剧也将在圈内摸爬滚打很久的张哲瀚与龚俊给彻底捧红了。

5、《跨过鸭绿江》

《跨过鸭绿江》是一部讲述抗美援朝的正剧，这部剧真实再现了抗美援朝战争时期的艰苦，不少老戏骨的加盟为这部剧增添了光彩，是一部很值得追的正剧。

6、《御赐小仵作》

《御赐小仵作》这部网剧没有大牌流量演员，没有特别大的投资，但是却凭借着好看的剧情赢得了高口碑。这部剧中的男男女女没有打着探案的幌子谈恋爱，而是认认真真搞事业。探案的过程也是节奏紧凑，全程不注水，观众们都大呼好看。

7、《你是我们的城池堡垒》

原本以为《你是我的城池堡垒》会又是一部打着职业剧幌子的爱情剧。但没想到剧中的男女主角势均力敌，谈起恋爱来也丝毫没有脑残的行为。虽然这部剧中还是少不了谈情说爱，但看着真的是很舒服，所以口碑也不错。

8、《叛逆者》

2021年上半年最好的谍战剧一定非《叛逆者》莫属。这部剧收官不久，但是观众们可以说是意犹未尽。紧张刺激的剧情，各色人物的命运走向时刻牵动着观众们的心。高口碑的《叛逆者》绝对是一部好剧。