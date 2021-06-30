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36岁叶一茜近况：商演拿60万出场费引发热议，被传疑似怀上三胎

(2021-06-30 09:40:36)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

综艺节目《爸爸去哪儿》带火了王诗龄、田雨橙等星二代。别看有的星二代年龄小，他们甚至还有可能为自己的父母带去更多的关注度。近些年戚薇、霍思燕等明星都曾被指靠孩子翻红，女星叶一茜也是如此。

36岁叶一茜近况：商演拿60万出场费引发热议，被传疑似怀上三胎

叶一茜是和李宇春、周笔畅同届的超女，如今李宇春和周笔畅都还活跃在歌坛，而当年在《超级女声》中获得第七名的叶一茜却没有什么拿得出手的代表作。叶一茜通过参加选秀进入演艺圈后，她演过《小城往事》等影视剧，但让人记住的角色却可以说是近乎没有。

36岁叶一茜近况：商演拿60万出场费引发热议，被传疑似怀上三胎

老公田亮和女儿上《爸爸去哪儿》走红后，田亮一家受到了更多关注。田亮和叶一茜是文体恋的典范，他们婚后生了一个女儿，一个儿子。叶一茜的一对儿女颜值很高，女儿田雨橙更是多才多艺。

36岁叶一茜近况：商演拿60万出场费引发热议，被传疑似怀上三胎

田亮退役后演过影视剧，但没掀起什么水花。叶一茜和老公以及女儿上过卫视春晚，近两年叶一茜也上过不少综艺节目，她还搞直播带货。虽然曾被嘲是过气超女，没什么代表作，但是近几年叶一茜的事业的确是迎来了又一春。

36岁叶一茜近况：商演拿60万出场费引发热议，被传疑似怀上三胎

近日，有网友晒出了叶一茜参加商演的视频，并爆料称叶一茜的出场费是60万。这位网友还感叹叶一茜挣钱快。叶一茜当天身穿白色连衣裙，但一些网友吐槽她穿的裙子看上去邹巴巴的，显得很廉价。不过叶一茜的脸部看上去几乎没有皱纹，36岁的她还是保养得挺好的，她的身材也不错。

36岁叶一茜近况：商演拿60万出场费引发热议，被传疑似怀上三胎

能拿到60万的出场费，说明叶一茜的商业价值还是不错的。不得不说，看来明星挣钱真是快。但也有网友觉得叶一茜的着装不够走心，拿这么高的出场费，是否应该在服装和造型方面用心点呢？

36岁叶一茜近况：商演拿60万出场费引发热议，被传疑似怀上三胎

叶一茜参加商演引发的热议除了跟服装有关外，她被两位助理搀扶的事情也引发热议。有必要这么一左一右的被人搀扶吗？有网友猜测叶一茜是否怀了三胎，之前网上也曾有叶一茜疑似怀三胎的传言，而她本人也曾自曝说还想要一个孩子。

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