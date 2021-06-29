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94岁艺术家蓝天野获七一勋章，曾是地下工作者，网友：向英雄致敬

(2021-06-29 16:27:40)
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分类： 娱乐评论

6月29日上午，“七一勋章”颁授仪式在人民大会堂隆重举行，29名党员获得了这一无上光荣的勋章。这是首次颁发“七一勋章”，每一位得到这个勋章的人都是值得大家学习的杰出代表。演艺圈也有一位演员获奖了，他就是94岁的老戏骨蓝天野。

94岁艺术家蓝天野获七一勋章，曾是地下工作者，网友：向英雄致敬

蓝天野获奖，他为何能获得至高荣誉？得知他年轻时候的经历，才知道原来他曾是一位地下工作者。蓝天野不仅仅是一位文艺工作者，他还是一位英雄。94岁的蓝天野在别人的搀扶下上台领奖，但他看上去精神抖擞。

94岁艺术家蓝天野获七一勋章，曾是地下工作者，网友：向英雄致敬

蓝天野对组织的忠诚让人感动，蓝天野其实不是他的本名，他本名是王润森，当时出于安全考虑，也为了能更好地进行地下工作，他就临时用了这个名字，然后一直用到现在。蓝天野去当演员，从事演艺事业起初也是组织安排他去的。

94岁艺术家蓝天野获七一勋章，曾是地下工作者，网友：向英雄致敬

蓝天野还获得过话剧金狮奖、全国德艺双馨奖等奖项，但他很谦虚，甚至曾表示自己是一位业余演员。蓝天野曾在《渴望》中演王子涛，他还曾在《封神榜》中饰演姜子牙。蓝天野演的姜子牙可是很多人眼中的经典。

94岁艺术家蓝天野获七一勋章，曾是地下工作者，网友：向英雄致敬

蓝天野将一生奉献给了文艺事业，他退休后还演话剧，去年11月他还登台演了话剧《家》。蓝天野是演艺圈唯一一位获得“七一勋章”的演员，他获奖可以说是实至名归。很多网友都表示向英雄致敬，希望蓝天野爷爷健康长寿。

94岁艺术家蓝天野获七一勋章，曾是地下工作者，网友：向英雄致敬

蓝天野获奖，女星蓝盈莹发文恭喜他。蓝盈莹说蓝爷爷是永远的灯塔，向蓝爷爷致敬。蓝盈莹曾被指疑似是蓝天野的孙女，蓝盈莹曾在社交平台晒出过一张蓝天野的画，并表示是爷爷送的。但其实不是，蓝盈莹和蓝天野倒曾是同事，但后来蓝盈莹从人艺辞职了。不过蓝天野是乐于提携后辈的，宋丹丹其实都曾是他的学生。

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