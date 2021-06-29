有的时候喝酒可以调节氛围，拉近人与人之间的距离。人在职场有时不可避免要喝酒。明星有时也得喝酒应酬。不同于有的明星酒品差，有些女星却是很能喝。下面我们来盘点一下酒量惊人的八大女星，看看都有谁？

1、牛莉

近日，女星牛莉晒出了她和马可悦一起喝酒的视频，视频中牛莉看上去很嗨，她手里还拿着一个啤酒瓶。牛莉还配文说可爱的小啤酒，而她面前已经摆了不少空的啤酒瓶了，看来牛莉的酒量也是相当好啊！

2、刘嘉玲

女星刘嘉玲性格开朗，她在娱乐圈中有不少圈内好友。刘嘉玲曾自曝说她的酒量很好，从来没醉过。网上还有报道称刘嘉玲被称为“酒仙女”，她喝酒跟喝水一样。不过喝酒要适度，还是不要贪杯。

3、韩红

实力派女歌手韩红是国家一级演员，她平时热心公益事业。韩红性格豪爽，她和赵薇等女星的关系都挺好的。网上曾有报道称韩红喝酒都是一口干，她能喝一斤白酒。不过出于健康考虑，韩红虽然酒量好，但她也不经常喝了。

4、李冰冰

70后女星李冰冰已经恢复单身了，她和许文楠分手了。李冰冰是东北美女，她也是性格豪爽的女星。李冰冰酒量惊人，网上有报道称李冰冰可以一口气喝下一杯50度的白酒。

5、蔡依林

蔡依林和锦荣分手后并没有公开承认的新恋情，很多网友都很关心她的情感状况。蔡依林也曾自曝酒量好，喝酒从没醉过。网上还有报道称蔡依林爱喝酒，酒量又好，被称为“小酒鬼”。网上有报道称蔡依林有着喝3瓶红酒不会醉的好酒量。

6、张惠妹

张惠妹是公认的实力派女歌手，但她情路坎坷。张惠妹快49岁了，但她还未婚。网上有报道称张惠妹酒量惊人，公司年会她敬完全场都没醉，还能继续嗨。

7、大S

大S和汪小菲闹离婚的事情曾引发热议，很多网友表示乐于看到大s和汪小菲继续走下去。大S是很有主见的女人，她的内心很强大。大S曾自曝酒量好，千杯不醉，妹妹小S的酒量不如她。

8、舒淇

舒淇和黎明等男星谈过恋爱，她最终嫁给了好友冯德伦。舒淇和冯德伦从朋友变成夫妻，收获了很多祝福。舒淇酒量好，曾有导演爆料说让舒淇拍醉酒戏太难了，因为她酒量好，很难让她醉。