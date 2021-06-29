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盘点2021年7月热播的八部电视剧，你最期待哪一部？

(2021-06-29 09:08:53)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

炎热的七月马上就要到来了，学生党们也即将进入暑假生活。炎热的天气中如果能窝在家中吃着西瓜，吹着空调追剧的话，应该是不错的选择。那么在即将到来的7月份会有哪些电视剧热播呢？赶紧来盘点一下吧。

盘点2021年7月热播的八部电视剧，你最期待哪一部？

1、《大决战》

今年7月献礼剧一定是不会少的。在6月底上线播出的《大决战》绝对不容错过。这部电视剧投资巨大，演技派聚集，场面也很震撼，再现了那段波澜壮阔的历史。是一部制作精良的正剧，值得一追。

盘点2021年7月热播的八部电视剧，你最期待哪一部？

2、《千古玦尘》

6月份已经开播的电视剧《千古玦尘》在7月份会迎来大结局。虽然这部剧被吐槽的地方很多，但是热度还是很不错的，尤其是特效做的可圈可点，剧情也渐入佳境。所以7月份还是有很多人会继续追这部剧的。

盘点2021年7月热播的八部电视剧，你最期待哪一部？

3、《乔家的儿女》

正午阳光的新剧《乔家的儿女》前一段时间放出片花，正午阳光的大戏一向是备受期待的。而这部剧将会在7月份上线播出，不知道能不能如同其他的正午剧一样掀起一阵收视狂潮。

盘点2021年7月热播的八部电视剧，你最期待哪一部？

4、《你好，火焰蓝》

原本应该早就播出的电视剧《你好，火焰蓝》会在7月份热播，成为诸多献礼剧之一。该剧是由龚俊与张慧雯两位当红明星联袂出演，讲述的是消防员与急诊医生执行任务的故事。这是一部青春、热血有着正能量的好剧。

盘点2021年7月热播的八部电视剧，你最期待哪一部？

5、《我和我们在一起》

想要看偶像剧的观众一定不要错过《我和我们在一起》该剧是由张彬彬与孙怡主演的偶像剧，可以说男的帅，女的靓，看这样的偶像剧一定是很下饭的。

盘点2021年7月热播的八部电视剧，你最期待哪一部？

6、《海上繁花》

《海上繁花》这部剧积压了四年后终于开播了，虽然积压了这么长时间，但是一经上线还是有些热度的。喜欢匪我思存系列虐心剧的观众可以再看一遍这部《海上繁花》。

盘点2021年7月热播的八部电视剧，你最期待哪一部？

7、《刑侦日记》

炎炎夏日当中怎么能少的了港剧呢？7月份的港剧中少不了刑侦日记，老戏骨惠英红回归港剧，又是港剧中极为拿手的刑侦剧，这部《刑侦日记》获得了不少港剧迷的喜爱。

盘点2021年7月热播的八部电视剧，你最期待哪一部？

8、《微笑时很美》

这个夏天许凯可以说是霸屏了，除了正在热播的《千古玦尘》以外，他的新剧《微笑时很美》也已经开播了。在接下来的7月份大家可以同时追许凯的两剧，想想都挺高兴的。

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