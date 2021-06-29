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雪上加霜！郑爽正式遭投资方起诉，她到底要赔多少钱？

(2021-06-29 08:11:40)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

自从被九大官媒下场评为“劣迹艺人”后，郑爽已经销声匿迹好几个月了，安静到网友们都以为她真的成为一个素人。但事实证明，即使现在郑爽想要低调做人，安安静静过自己的小日子，却还是得处理好她之前留在娱乐圈的烂摊子，比如因为她代孕事件而未能播出的那些电视剧，现在投资方纷纷要起诉郑爽，不知道她将会如何应对。

雪上加霜！郑爽正式遭投资方起诉，她到底要赔多少钱？

说起来郑爽也是有先见之明，在和张恒闹翻后的一年间，频繁接了太多的综艺节目，而且每个综艺节目的节奏都非常快，几乎这边录一期，那边就播出了上一期，节目多到就连她的粉丝都劝她多接剧本，少参加节目，可是郑爽就是不听劝，想来她也是为了多赚点钱，好应对现在的这些状况。

雪上加霜！郑爽正式遭投资方起诉，她到底要赔多少钱？

虽说去年那么多的综艺节目让郑爽赚得盆满钵满，甚至还在上海买了一个过亿的大房子，可是现在各种电视剧的投资方看她无法复出纷纷起诉她，经济上或许也并不能支撑太久。就在前段时间还有网友曝光郑爽急卖上海那套房子，而且还是以低于原本价格2000万的价格挂售，从这就能看出来她已经捉襟见肘，只等着这个钱应急，这次各路投资方来势汹汹，再加上郑爽的税务问题也正在被调查，许多人都担心郑爽连赔给投资方的违约金都拿不出来。

雪上加霜！郑爽正式遭投资方起诉，她到底要赔多少钱？

郑爽到底有多少钱是网友们没法猜测的，但是这次被投资方起诉要赔多少钱，却有人大概估摸了一下，这次是《绝密者》的投资方主动将郑爽告上了法庭，之前《翡翠恋人》已经起诉过她，后续还有《只问今生恋沧溟》等好几部电视剧投资方也会紧跟而上，毕竟当初和郑爽合作的时候，这些投资方也是投入了几千万甚至上亿元的资金，如今作品无法播出，算是郑爽违约，违约金至少要几个亿，只是不知道郑爽到底应不应付得了呢？

雪上加霜！郑爽正式遭投资方起诉，她到底要赔多少钱？

与郑爽在丹佛的抚养权案相似，这次她和《绝密者》投资方的案件也将公开庭审并且以网络直播的形式即时公开，但郑爽目前并没有在国内，不知道她会尽快回国到场参加庭审，还是以线上连线的方式应对此次案件。当然不管郑爽将如何面对这次案件，她必输的局面似乎已经是注定了。

雪上加霜！郑爽正式遭投资方起诉，她到底要赔多少钱？

大家好奇她会赔给《绝密者》投资方多少钱也将很快公之于众，如果单是这部电视剧就要赔几千万甚至上亿，那么她后面就不会有任何退路，毕竟还有其他好几个投资方在虎视眈眈。这样的局面对她着实不利，至于结果如何，大家也只能静静等待，默默吃瓜。大家觉得郑爽赔得起这些电视剧投资方的违约金吗？

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