央视美女主持人王冰冰的粉丝已经破三百万了，王冰冰晒出了自己的旧照回馈粉丝。王冰冰是一位90后，她给人感觉清纯甜美。王冰冰获赞长着一张初恋脸，她也凭借初恋脸走红网络。走红后的王冰冰依然保持着淡定的心态，她甚至说自己没大家想的那么好。

初恋格外让人印象深刻，娱乐圈中也有不少长着初恋脸的女星。下面我们来盘点一下长着一张“初恋脸”的八大女星，看看谁最美？

1、陈妍希

陈妍希是通过演青春电影《那些年，我们一起追的女孩》走红的，她演的沈佳宜勾起了很多人对于初恋的想念。陈妍希长着一张娃娃脸，给人感觉很清纯。陈晓曾评价说陈妍希给人感觉很纯净。不过近几年陈妍希却多次被传疑似婚变了。

2、高圆圆

高圆圆曾被称为“清嘴女孩”。高圆圆天生丽质，不管是演现代剧还是演古装剧都很美。在很多网友看来，高圆圆也是长着一张初恋脸。高圆圆嫁了一位很爱她的老公，她婚后生有一个女儿。高圆圆虽然已经年过四十了，但她的状态还是相当不错的。

3、欧阳娜娜

00后女星欧阳娜娜给人一种邻家少女的既视感，很多网友觉得她拥有一张“初恋脸”。欧阳娜娜和陈飞宇、王源等男星传过绯闻。欧阳娜娜才21岁，但她已经很红了。希望未来欧阳娜娜能发展得更好。

4、孙怡

孙怡和李沁长得挺像的，李沁单身蛮久了，而28岁的孙怡其实当妈了。孙怡嫁给了知名经纪人王京花的儿子董子健。孙怡的女儿都差不多4岁了。孙怡已经生过孩子了，但她还是很有少女感。

5、赵露思

近两年赵露思作品不断，网剧《传闻中的陈芊芊》给她带去了不少热度。娃娃脸的赵露思也给人一种初恋的感觉，她给人感觉很纯很甜。赵露思出生于1998年，她还年轻，未来可期。赵露思有新剧待播，她新剧和杨洋、吴磊都有合作。

6、杨超越

杨超越的颜值也挺高的，她的五官很精致。杨超越虽然唱跳能力一般，但她得到了很多宅男的喜爱。杨超越的颜值和身材的确是让很多女生羡慕。杨超越虽然看上去挺柔弱的，但她其实挺清醒的，她直言不想谈恋爱，想挣钱。

7、鞠婧祎

鞠婧祎曾被称为四千年美女，她曾获赞长着一张让人一见倾心的初恋脸。抛开演技不说，鞠婧祎的颜值真的是很耐打，她演古装剧给人感觉特别仙。不过感觉鞠婧祎如果再花心思去提升一下演技会更好。

8、谭松韵

谭松韵其实是年过三十的女星了，但是她真的很有少女感，跟年龄比她小的男星合作也还是有cp感。谭松韵的娃娃脸很减龄，她也是娱乐圈中的初恋脸女星代表。谭松韵已经单身多年了，希望她能爱情事业双赢。