2021年的高考，依旧有很多明星考生，对于他们来说自己的高考分数是极为受关注的，有的明星考生考的不错，但有些考生考的就不怎么样了。6月26日时代少年团的队长马嘉祺通过微博报告自己的高考成绩，艺考已经通过的他因为文化课成绩不理想，所以没法进入心仪的大学学习。

这则消息发出之后，惹来了一片嘲讽之声。有人扒出了马嘉祺的高考分数，总分只有305分，数学才考了25分，这样的成绩怎么好意思拿出来呀。不少人嘲讽是因为马嘉祺之前一直走得是学霸人设，在马嘉祺高考之前，网上流出各种马嘉祺备战高考的图片，似乎他是走到哪里都书不离手。看上去俨然是学霸一枚。如此之低的高考成绩算是结结实实的打脸了。

还有人扒出当初粉丝们集资三十万元给马嘉祺补课，没想到会是这样的结果。而马嘉祺所在的经纪公司立刻发声明声称没有用过粉丝集资的三十万元。而且其经纪公司还声称一直努力让旗下的艺人不间断学习，而且很多艺人高考成绩也不错，足以证明公司对于艺人学业的重视。

这段声明算是惹恼了马嘉祺的粉丝们，公司甩锅给爱豆，言下之意就是自家爱豆成绩不好是因为自己不努力造成的，跟经纪公司无关，这一点马嘉祺的粉丝是不能接受的。其实不少网友为马嘉祺打抱不平，大家都知道马嘉祺是养成系偶像，年纪很小便进入娱乐圈发展，所有的对外事宜都是由公司来进行安排的。所谓随时随地学习的学霸人设也应该是经纪公司来打造的，没想到最后被嘲讽的竟然是马嘉祺自己。

学霸这个人设在娱乐圈真的不能轻易来树立，因为被打脸的实在是太多。有人说当年杨幂高考成绩580多分，妥妥的学霸，但是在某档真人秀中她透露自己高考分数只有400多分，学霸人设瞬间倒塌。翟天临自诩为北京电影学院的博士，没想到却被人指出是论文造假，直接成为了劣迹艺人。

可见没有两把刷子，值得不要轻易树立学霸人设，要不然人设崩塌的太快，嘲讽也来的太快，也希望马嘉祺能对今后的学习之路有所规划，年轻的他是需要继续充电的。



