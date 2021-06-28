前一段时间网红孙一宁与万达公子哥王思聪在网上互撕的事情可是闹得热烈。一个女网红敢于跟王思聪开撕，还真是有些勇气。但是从事情发生到现在，网友们发现事情越来越不对劲，似乎这场闹剧对于孙一宁来说不仅没什么坏处，反而让她人气大增，怎么看都像是炒作。

就在孙一宁在大众视野中还没有消失的时候，媒体站出来点名批评孙一宁，说她是黑料网红，还希望各大网络直播平台能够谨慎提供展示的机会。看来这次孙一宁真的是闹大了，连央视都看不下去了，赶紧出手。

近些年借助这互联网的东风，网红越来越多，很多网红的知名度甚至不逊色于娱乐圈的当红明星。但令人奇怪的是不少网红明明就是黑料满身，却越来越红。比如说孙一宁，关于她的黑料可不是一星半年。早在4年前，孙一宁以“我又杀猪了”这个网名进行直播，长相清纯美丽的孙一宁很快便成为了当红的网红，粉丝积累很快。

没想到孙一宁的网红生涯很快便结束了，因为在接收了广告费却不给推广等恶劣行为，孙一宁被举报，最后不得不在发表道歉声明之后退出直播圈。没想到四年之后孙一宁再次杀回娱乐圈，而且继续是黑料不断。而在网上公开跟王思聪开撕之后，关注度瞬间飙升，如此看来在这些网红眼中，黑料根本不算什么，黑料越多，关注度越高，越能达到走红的目的。

孙一宁在屡屡爆出黑料之后，不仅没有掉粉，在开直播之后粉丝还不断的往上涨，热度一直在升高。而之前因为“糖水燕窝”事件被封号的网红辛巴在重新开号之后，营业额也是一直上涨，还有其他有着诸多黑料的网红，似乎热度都挺高的。可见黑料对于这些网红来说根本没啥影响，这也是黑料网红层出不穷的原因，越黑越红，有了知名度与热度之后便可以进行带货赚钱，直接转化为经济利益。

也正是因为利益的驱使，不仅黑料网红众多，就连劣迹艺人也纷纷投入直播行列，利用曾经的知名度进行直播带货，效果竟然也还都不错。网络直播兴起多年，的确是需要相关部门进行大力的整顿，希望网络环境能够得以净化，黑料网红被追捧，被关注的事情越来越少。