近日，有自媒体发布”李晨情史混乱“的内容，受到了李晨方的辟谣，并表明要通过法律手段来维权。

无独有偶，在6月25日，曹云金工作室也发表了律师声明，谴责多名账号发布不实、侮辱、诋毁曹云金的言论，原来是他被拍到疑似酒后强行拽女生上车的画面，然而却受到当事女生的打脸，表明两人是恋爱关系，当天只是在玩闹。

其实在娱乐圈里，很多男星都被批”情史混乱“，有些是无辜中枪，有些却是真真实实的人品问题。今天就来盘点一下被网友吐槽”情史混乱“的男星，看看都有哪些？

1、陈冠希

陈冠希可以说是娱乐圈里有名的”花心大萝卜“了，据说他公开的情史就有20段，之前还发生了艳照事件，不过他现在已经成家了，还有了自己的女儿。

2、谢贤

谢贤是谢霆锋的父亲，不过年过七旬的他却人老心不老，在和狄波拉结婚后仍然在外面沾花惹草，离婚后更是和自己小了49岁的coco谈恋爱，而他的女友大多数都是比他小很多岁的。

3、王思聪

校长王思聪的感情史也不一般，而且他有过的女友也不是一般地多，基本上几个月就换一个。而前段时间还因为和孙一宁的事情上了热搜，成为网友们津津乐道的话题，原来校长也有追不到的女人。

4、成龙

虽然成龙是一个演技派，但是不得不说他在娱乐圈里也是出了名的花花公子，年轻时就和很多女星有过风流韵事，还引发了”小龙女事件“，然而却以”男人总会犯错“作为借口敷衍了事。

5、张铁林

皇阿玛张铁林在戏中就是那种”身边女人不断“的，而现实中的他也是有过之而无不及，被传在和妻子离婚后，还和徐静蕾的大学同学生下私生女，甚至还把女大学生搞大了肚子，生下了儿子张太阳。

6、陈思诚

陈思诚和佟丽娅结婚后却一直不老实，多次被曝出出轨，甚至还被曝出夜会网红，让很多网友都大呼心疼丫丫，而两人现在已经离婚，得知离婚消息后，不少网友却拍手称好。

7、吴卓羲

吴卓羲的绯闻女友可是高达两位数，而他也被称为是”花旦屠夫“、”杂食大王“，从TVB当家花旦佘诗曼、钟嘉欣、徐子珊到背景富贵的官恩娜、郑欣宜、江若琳，再到内地的莫小棋、张馨予，可以说太多了！他还脚踏好几条船，简直可以说是”渣男本渣“了。

8、罗志祥

罗志祥自从被曝出”多人运动事件“之后就让他的观众缘败光了，还被称为”时间管理大师“，往多年的女朋友亲自下场开锤,把罗志祥的多人运动、时间管理爆料得明明白白。事隔一年，周扬青有了新男友，而罗志祥则复出无望。