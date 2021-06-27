近日，演员赵子琪在微博上晒出了自己的退房照，并配文说：我这几年洁癖越来越严重，连退房之前桌面都得清理干净，该扔的都必须进垃圾桶。从她晒出的图片可以看到酒店房间被打扫得十分干净整洁，就连沙发靠枕也是摆放得整整齐齐的，整个房间就好像刚入住一般。

赵子琪这样的行为也引发了网友的热议和好评，并迅速上了热搜。有网友表示很赞同她的行为，也有网友表明自己和赵子琪一样拥有强迫症，她的这种行为也吸引了一大波粉。然而也有网友觉得她这是在内涵李湘。

这和李湘又有什么关系呢？想必有些网友是一头雾水，小编就来给大家说一下。作为主持人的李湘现在可以说是直播带货的常客，而她在海南三亚租房直播时，被曝出”退租未打扫“的事件。从房东发出的视频里可以看到房间内的状态十分混乱，桌子还有吃完的没有清理的饭盒，而且房间里还堆放着几个纸箱子，地上也有不少的垃圾没有清洁，整个房间可以说是十分邋遢。

李湘这样的事情被曝光后，她本人也出来回应了，并说明该视频是在打扫前的视频，而她在离开民宿后也联系了清洁阿姨来进行清洁，而这一说法却遭到了房东的不认可，因此李湘的退房事件也在网上传得沸沸扬扬的。

有网友觉得李湘这样的行为实在是不太好，毕竟这样关于到了素质问题，也不是租了房子就可以随意丢垃圾了。这件事也对李湘造成了一定的影响，毕竟作为公众人物，应该严格规范自己的个人行为。

其实李湘近几年的口碑也在走下坡路，经常在网络中晒娃和炫富，也让路人朋友们感觉很反感，这几年她一直在直播界里捞钱，再加上退房事件的曝光，更是让她的路人缘变得越来越差。

而赵子琪这样的做法明显和李湘恰恰相反，故而受到了很多网友的好评，有人觉得这是基本的素养，也有人觉得是在内涵李湘。其实不管她是不是在内涵李湘，她的做法都是很值得赞扬的。

明星公众人物的一言一行都时刻受到了路人朋友们的关注，因此也要时刻谨慎自己的一言一行。而有些事情本来就是个人基本素养，如果连个人基本素养的事情也做不好的话，那自身所塑造的形象也会在大众面前翻车。